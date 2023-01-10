В Новосибирске потребовали вернуть детям ледовые горки во дворах

Горки изо льда запретили возводить пару лет назад. Чиновники сослались при этом решении на техрегламент Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016), который предполагает целый ряд требований к горкам. Среди них: использование только питьевой воды при заливе горки, а высота аттракциона не должна превышать 1 м для малышей, а для детей старше – 2 м. Длина ската до 6 метров. Высота бортиков 40 см.