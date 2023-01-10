В Новосибирске потребовали вернуть детям ледовые горки во дворах

Горки изо льда запретили возводить пару лет назад. Чиновники сослались при этом решении на техрегламент Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016), который предполагает целый ряд требований к горкам. Среди них: использование только питьевой воды при заливе горки, а высота аттракциона не должна превышать 1 м для малышей, а для детей старше – 2 м. Длина ската до 6 метров. Высота бортиков 40 см.
Вернуть горки потребовал от депутатов «Совет отцов» Новосибирской области. По словам председателя Сергея Майорова, в этом году горок почти нет в городе, дети лишены зимних забав.
«Ледовые горки – это русская традиция и мы её утратили. Вместо того, чтобы активно развиваться, укреплять здоровье, наши дети сидят дома с гаджетами. Не гуляют с друзьями на улицах. А ведь в нашем детстве мы сами строили такие горки во дворах», - пояснил свою позицию Майоров.
Сейчас активно собираются подписи от «Совета отцов» и других общественников в адрес депутатов Госдумы РФ от Новосибирской области.