Мороз по коже: ТОП-10 фото с крещенских купаний-2023 в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Крещенские купания начались с вечера 18 января. Сегодня, в день православного праздника Крещение, с самого утра новосибирцы пришли совершить омовение. Они не побоялись ледяной воды и нырнули в купель прямо с головой.
Лютых морозов в Новосибирской области не было. Столбик термометра показывает -10…-13 °C. Для столицы Сибири – это аномальное явление среди зимы. Например, в 2022 году в этот день за окном стоял лютый мороз до -30.
Всего в регионе открыли для купаний 29 купелей. В городе из них работают 6. Разрешено купаться только в специально оборудованных местах, под присмотром спасателей и врачей. Ежегодно в прорубях окунаются тысячи сибиряков, статистика появится после 19 января.
Наш корреспондент я Atas.info сегодня побывал у купели в Бердске. В разрешенных местах купаний постоянно дежурят спасатели и врачи. Окунуться в ледяную воду могут не только верующие христиане, но и любители острых ощущений.
Меры безопасности в купелях приняты: с обеих сторон лестницы с перилами, а также дощатый пол. Чтобы люди не отморозили ноги, вокруг купели посыпана солома. Сотрудники МЧС следили за порядком у купелей до полуночи. Итоговую обстановку спасатели озвучат после завершения крещенских купелей. В местах купаний есть две палатки, в которых можно переодеться, сложить вещи и погреться, что очень удобно.
Новосибирские ВИП-персоны тоже в свое время посещали купель. Среди них была вице-мэр Анна Терешкова, вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов и министр промышленности региона Андрей Гончаров.
Многие сибиряки приходят к купелям семьями, с детьми, которых тоже купают. Как рассказал Atas.info житель Тогучина Алексей К., окунаться в купели, это уже традиция.
«Мы с женой следуем этой традиции каждый год. Смотря на нас как на родителей, наши дети тоже с большим энтузиазмом идут купаться и выдерживают ледяную воду стойко. Кто-то скажет, что мы мучаем детей, но наши сыновья, которым 11 и 13 лет, с большим рвением тянут нас окунуться в проруби. Мой отец меня тоже приучал, сейчас я здоровый мужчина, которому не страшны морозы, так как закаленный с детства».
Напомним, что в Новосибирске за последние 10 лет не происходило ни одного ЧП в день Крещения. Последний раз происшествие было в 2013 году, когда после омовения в купели умер пенсионер. У него произошла остановка сердца.