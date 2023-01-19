Мороз по коже: ТОП-10 фото с крещенских купаний-2023 в Новосибирске

Меры безопасности в купелях приняты: с обеих сторон лестницы с перилами, а также дощатый пол. Чтобы люди не отморозили ноги, вокруг купели посыпана солома. Сотрудники МЧС следили за порядком у купелей до полуночи. Итоговую обстановку спасатели озвучат после завершения крещенских купелей. В местах купаний есть две палатки, в которых можно переодеться, сложить вещи и погреться, что очень удобно.