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Posted Сегодня, 03:18

Published Сегодня, 03:18

Modified Сегодня, 03:20

Updated Сегодня, 03:20

Мороз по коже: ТОП-10 фото с крещенских купаний-2023 в Новосибирске

Сегодня, 03:18
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Крещенские купания сегодня в Бердске

ТОП-10 фото с крещенских купаний-2023 в Новосибирской области

В день Крещения тысячи новосибирцев окунулись в купелях. Смотрим, как это было, в фотоподборке Atas.info.

Крещенские купания начались с вечера 18 января. Сегодня, в день православного праздника Крещение, с самого утра новосибирцы пришли совершить омовение. Они не побоялись ледяной воды и нырнули в купель прямо с головой.

Фото: atas.info

Лютых морозов в Новосибирской области не было. Столбик термометра показывает -10…-13 °C. Для столицы Сибири – это аномальное явление среди зимы. Например, в 2022 году в этот день за окном стоял лютый мороз до -30.

Фото: atas.info

Всего в регионе открыли для купаний 29 купелей. В городе из них работают 6. Разрешено купаться только в специально оборудованных местах, под присмотром спасателей и врачей. Ежегодно в прорубях окунаются тысячи сибиряков, статистика появится после 19 января.

Фото: atas.info

Наш корреспондент я Atas.info сегодня побывал у купели в Бердске. В разрешенных местах купаний постоянно дежурят спасатели и врачи. Окунуться в ледяную воду могут не только верующие христиане, но и любители острых ощущений.

Фото: atas.info

Меры безопасности в купелях приняты: с обеих сторон лестницы с перилами, а также дощатый пол. Чтобы люди не отморозили ноги, вокруг купели посыпана солома. Сотрудники МЧС следили за порядком у купелей до полуночи. Итоговую обстановку спасатели озвучат после завершения крещенских купелей. В местах купаний есть две палатки, в которых можно переодеться, сложить вещи и погреться, что очень удобно.

Фото: atas.info

Новосибирские ВИП-персоны тоже в свое время посещали купель. Среди них была вице-мэр Анна Терешкова, вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов и министр промышленности региона Андрей Гончаров.

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Многие сибиряки приходят к купелям семьями, с детьми, которых тоже купают. Как рассказал Atas.info житель Тогучина Алексей К., окунаться в купели, это уже традиция.

«Мы с женой следуем этой традиции каждый год. Смотря на нас как на родителей, наши дети тоже с большим энтузиазмом идут купаться и выдерживают ледяную воду стойко. Кто-то скажет, что мы мучаем детей, но наши сыновья, которым 11 и 13 лет, с большим рвением тянут нас окунуться в проруби. Мой отец меня тоже приучал, сейчас я здоровый мужчина, которому не страшны морозы, так как закаленный с детства».

Напомним, что в Новосибирске за последние 10 лет не происходило ни одного ЧП в день Крещения. Последний раз происшествие было в 2013 году, когда после омовения в купели умер пенсионер. У него произошла остановка сердца.

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#Эмилия Губарева#Общество#Крещение 2023 в Новосибирске: купели и купание#Новосибирская область
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