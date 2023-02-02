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Posted Сегодня, 03:19

Published Сегодня, 03:19

Modified Сегодня, 03:23

Updated Сегодня, 03:23

Минпромторг РФ разрешил строить снежные горки во дворах Новосибирска

2 февраля 2023, 03:19
Фото: 1MI
Появилось разъяснение, по каким правилам можно строить зимние горки в Новосибирске
Совет отцов добился разрешения на строительство снежных горок во дворах Новосибирска. Минпромторг России объяснил, какие правила при возведении зимнего аттракциона нужно соблюдать.

По информации ведомства, существует ГОСТ 56987–2016, касающийся строительства безопасных зимних горок. Этот стандарт распространяется на аттракционы из дерева и льда, имеющие скат. Исключения делают только для спортивных конструкций.

Напомним, недавно в Новосибирске разрешили строить для детей горки во дворах. При этом ГОСТ по-прежнему нужно соблюдать, но с одной поправкой. Теперь их не нужно регистрировать.

«Это касается горок, которые возведены из снега во дворах или на естественных склонах. Но при строительстве необходимо обращать внимание на правила безопасности, проверить выкат и скат», - пояснили в Telegram-канале Минпромторга РФ.

Пока официальных документов нет. Их скоро подготовит Росстандарт.

Совет отцов отстоял право на снежные горки во дворах в Новосибирске
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#Алина Шефер#Дети#Горки#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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