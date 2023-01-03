В Новосибирске неизвестные украли горку в микрорайоне Аэропорт

По сообщению волонтеров, все произошло в микрорайоне Аэропорт. В конце декабря они установили во дворе деревянную горку. Об этом просили горожане. Простояла конструкция там недолго – через несколько дней ее украли неизвестные.
Волонтерам удалось выяснить, что в вечернее время за горкой приехали несколько человек, разобрали ее и увезли в неизвестном направлении. Кто за этим стоит – только предстоит выяснить.
Заявление в полицию уже написано. Теперь местные жители ждут, когда долгожданная горка вернется обратно.
Напомним, что в России по новым законодательные требования все горки выше 40 сантиметров считаются аттракционами. Тем самым на каждую придется получать сертификат и оформлять регистрацию. Незаконные конструкции просто запрещено строить.