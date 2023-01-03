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В Новосибирске неизвестные украли горку в микрорайоне Аэропорт

Сегодня, 03:20
Фото: ВК/"Зелёная дружина"
Горка простояла пару дней
В Заельцовском районе Новосибирска неизвестные украли горку, о чем рассказали в ВК-группе «Зеленая дружина».

По сообщению волонтеров, все произошло в микрорайоне Аэропорт. В конце декабря они установили во дворе деревянную горку. Об этом просили горожане. Простояла конструкция там недолго – через несколько дней ее украли неизвестные.

Волонтерам удалось выяснить, что в вечернее время за горкой приехали несколько человек, разобрали ее и увезли в неизвестном направлении. Кто за этим стоит – только предстоит выяснить.

Заявление в полицию уже написано. Теперь местные жители ждут, когда долгожданная горка вернется обратно.

Напомним, что в России по новым законодательные требования все горки выше 40 сантиметров считаются аттракционами. Тем самым на каждую придется получать сертификат и оформлять регистрацию. Незаконные конструкции просто запрещено строить.

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#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск
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