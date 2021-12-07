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Posted 7 декабря 2021, 12:58

Published 7 декабря 2021, 12:58

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

В Новосибирске сносят снежные горки из-за новых требований к аттракционам

В Новосибирске сносят снежные горки из-за новых требований к аттракционам

7 декабря 2021, 12:58
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Подобные аттракционы по новым нормам должны быть сертифицированы.

В парке «Березовая роща» в Новосибирске снесли снежные горки. Сперва их там построили, но выяснилось, что они не соответствуют новым стандартам.

Atas.info уже сообщал, что детишки этой зимой могут остаться без традиционного зимнего развлечения в виде снежных и ледяных горок. Подобные аттракционы по новым нормам должны быть сертифицированы.

О том, что каркас для снежных горок в парке разломали, сообщает НГС. Изданию об этом поведал один из новосибирцев, который гуляет в парке с ребенком. Работники парка объяснили прохожему новые правила устройства детских горок, которые парк выполнить не может.

Как рассказали в мэрии Новосибирска, снежных горок в этом году может и не быть в городе. Игры переместятся во дворы - там нет к детским горкам особых требований.

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