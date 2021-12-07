В Новосибирске сносят снежные горки из-за новых требований к аттракционам

Posted 7 декабря 2021, 12:58
Published 7 декабря 2021, 12:58
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
В парке «Березовая роща» в Новосибирске снесли снежные горки. Сперва их там построили, но выяснилось, что они не соответствуют новым стандартам.
Atas.info уже сообщал, что детишки этой зимой могут остаться без традиционного зимнего развлечения в виде снежных и ледяных горок. Подобные аттракционы по новым нормам должны быть сертифицированы.
О том, что каркас для снежных горок в парке разломали, сообщает НГС. Изданию об этом поведал один из новосибирцев, который гуляет в парке с ребенком. Работники парка объяснили прохожему новые правила устройства детских горок, которые парк выполнить не может.
Как рассказали в мэрии Новосибирска, снежных горок в этом году может и не быть в городе. Игры переместятся во дворы - там нет к детским горкам особых требований.