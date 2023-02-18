Как рассказали соседи в паблике АСТ-54, злоумышленники находились в телефоном контакте с бабушкой несколько часов. За это время они вынудили ее написать расписку о согласии лечения дочери за крупную сумму. Мошенники дважды приходили за деньгами, и попали на видеокамеру, установленную в домофоне. По словам соседей, заявление в полицию написано, однако пока личности визитеров не установлены.