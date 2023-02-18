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Published Сегодня, 05:38

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Мошенники в Новосибирске обманули 88-летнюю пенсионерку на 400 тысяч рублей

18 февраля 2023, 05:38
Фото: 1MI
Деньги забрали якобы на лечение дочери

У 88-летней старушки обманом выманили 400 тысяч рублей злоумышленники в Новосибирске

Под предлогом помощи пострадавшей дочери злоумышленники выманили у старушки все сбережения. Некоторые участники криминальной группы попали на камеры видеонаблюдения

Почти 400 тысяч рублей, все свои сбережения, отдала мошенникам 88-летняя жительница микрорайона Родники в Калининском районе Новосибирска. По словам соседей, на домашний телефон старушке поступил звонок и женский голос, якобы, дочери пенсионерки, сообщил, что она попала в аварию. После трубку взял мужчина и рассказал, что состояние пострадавшей в ДТП очень тяжелое, на лечение срочно необходимы деньги.

Предполагаемые мошенники "засветились" на видео
Видео: АСТ-54

Как рассказали соседи в паблике АСТ-54, злоумышленники находились в телефоном контакте с бабушкой несколько часов. За это время они вынудили ее написать расписку о согласии лечения дочери за крупную сумму. Мошенники дважды приходили за деньгами, и попали на видеокамеру, установленную в домофоне. По словам соседей, заявление в полицию написано, однако пока личности визитеров не установлены.

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