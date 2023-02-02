В Новосибирске пенсионер задолжал банкам 2 млн рублей из-за мошенников

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
Как рассказал пожилой мужчина изданию "Прецедент", в январе ему позвонили на мессенджер WhatsApp якобы из банка. Представитель объяснил, что на него взял деньги в кредит некий житель Воронежа.
Испуганный сибиряк по указке мошенников пошел в местное отделение банка и оформил на себя 2 млн рублей. Это для того, как ему сказали, чтобы закрыть фиктивный. Деньги попросили его скинуть на указанные счета.
История закончилась печально, как и требовалось ожидать. «Банковские специалисты» пропали, а кредитные обязательства у пенсионера остались.
Сейчас Армянов должен в банк 2 млн рублей. Также мошенники списали с его карты 400 тысяч рублей. Ежемесячный платеж в размере около 30-40 тысяч – это при учете его пенсии в 23 000 руб. Расследование дела уже занимается полиция.