В Новосибирске пенсионер задолжал банкам 2 млн рублей из-за мошенников

Сейчас Армянов должен в банк 2 млн рублей. Также мошенники списали с его карты 400 тысяч рублей. Ежемесячный платеж в размере около 30-40 тысяч – это при учете его пенсии в 23 000 руб. Расследование дела уже занимается полиция.