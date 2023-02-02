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Published Сегодня, 04:47

Modified Сегодня, 04:49

Updated Сегодня, 04:49

В Новосибирске пенсионер задолжал банкам 2 млн рублей из-за мошенников

2 февраля 2023, 04:47
Фото: 1MI
Пенсионер из Новосибирска задолжал банкам 2 млн из-за аферистов
Аферисты заставили 62-летнего пенсионера Алексей Армянов из Новосибирска оформить кредит на 2 млн рублей. Полиция уже расследует это дело, но шансы найти преступников малы.

Как рассказал пожилой мужчина изданию "Прецедент", в январе ему позвонили на мессенджер WhatsApp якобы из банка. Представитель объяснил, что на него взял деньги в кредит некий житель Воронежа.

Испуганный сибиряк по указке мошенников пошел в местное отделение банка и оформил на себя 2 млн рублей. Это для того, как ему сказали, чтобы закрыть фиктивный. Деньги попросили его скинуть на указанные счета.

История закончилась печально, как и требовалось ожидать. «Банковские специалисты» пропали, а кредитные обязательства у пенсионера остались.

Сейчас Армянов должен в банк 2 млн рублей. Также мошенники списали с его карты 400 тысяч рублей. Ежемесячный платеж в размере около 30-40 тысяч – это при учете его пенсии в 23 000 руб. Расследование дела уже занимается полиция.

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#Алина Шефер#Общество#Мошенники#Новосибирск#Новосибирская область
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