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В Новосибирске мошенники уговорили пенсионерку взять три кредита и продать квартиру

Сегодня, 15:33
Фото: 1MI
Пенсионерка
73-летняя жительница Новосибирска обратилась в полицию после того, как липовые «полицейские», под предлогом поимки аферистов, уговорили ее оформить три кредита и за бесценок продать квартиру в новостройке.

Пожилой женщине позвонил мужчина и представился сотрудником силовых структур. Он сообщил, что на пенсионерку пытаются оформить кредит по доверенности и сказал, что поможет ей не стать жертвой мошенников. Чтобы не сорвать операцию по поимке крупных аферистов, "полицейский" запретил рассказывать ей об этом родственникам и знакомым.

Старушка послушно следовала указаниям мошенника: сходила в банк и оформила три кредита. Все деньги она перевела на счет, который назвали аферисты. Затем лжеполицейские попросили ее продать квартиру и даже сказали, в какое риэлторское агентство идти.

Жилье женщина продала всего за 4 миллиона рублей — гораздо ниже рыночной стоимости. После того, как и эти деньги пенсионерка перевела на указанный счет, мошенники перестали выходить на связь. Тут женщина, наконец, решила обратиться в настоящую полицию, где ей объяснили, что она стала жертвой аферистов.

Новый собственник жилья потребовал через неделю освободить квартиру. Адвокаты, вызвавшиеся помогать старушке, считают, что обращение в суд и дальнейшее судебное разбирательство поможет, как минимум, отсрочить выселение. Но даже если сделку признают недействительной, возвращать деньги собственнику все равно придется. Придется женщине возвращать и три кредита.

Если настоящие полицейские не найдут лже-полицейских, то пенсионерка будет расплачиваться за свою доверчивость всю оставшуюся жизнь. Это при том, что ее пенсия составляет 16 с небольшим тысяч рублей, а ежемесячный платеж - 20 тысяч.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске в последнее время активизировались лжебанкиры, они уже обманули двух пенсионерок на крупные суммы.

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#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Пенсионерка#Мошенники
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