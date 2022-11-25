В Новосибирске мошенники уговорили пенсионерку взять три кредита и продать квартиру

Пожилой женщине позвонил мужчина и представился сотрудником силовых структур. Он сообщил, что на пенсионерку пытаются оформить кредит по доверенности и сказал, что поможет ей не стать жертвой мошенников. Чтобы не сорвать операцию по поимке крупных аферистов, "полицейский" запретил рассказывать ей об этом родственникам и знакомым.