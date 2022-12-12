В Новосибирске задержали двух мошенников, обманывающих стариков

Сотрудникам агентства помогла бдительная жительница Новосибирска. Она сообщила дежурной части «Гвардии» о двух подозрительных мужчинах, которые под видом сотрудников «Новосибирскэнергосбыта» пытались проникнуть в квартиру пожилой женщины.



«Электрики» навязывали пенсионерке ремонт электропроводки за 190 тыс рублей. После задержания злоумышленников выяснилось, что такой подход они уже использовали — на улице Кропоткина убедили пенсионерку «проверить» счетчик за 10 тыс рублей.



Преступников передали полиции. Один из них уроженец Республики Бурятия 1990 года рождения, второй, мужчина 2003 года рождения, прибыл в Новосибирск из Кемеровской области.