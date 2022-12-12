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В Новосибирске задержали двух мошенников, обманывающих стариков

Сегодня, 10:44
Фото: 1MI
Деньги и наручники
Агентство безопасности "Гвардия" сообщает об успешном задержании двух мужчин, выдававших себя за электриков и навязывавших услуги пожилым новосибирцам.

Сотрудникам агентства помогла бдительная жительница Новосибирска. Она сообщила дежурной части «Гвардии» о двух подозрительных мужчинах, которые под видом сотрудников «Новосибирскэнергосбыта» пытались проникнуть в квартиру пожилой женщины.

«Электрики» навязывали пенсионерке ремонт электропроводки за 190 тыс рублей. После задержания злоумышленников выяснилось, что такой подход они уже использовали — на улице Кропоткина убедили пенсионерку «проверить» счетчик за 10 тыс рублей.

Преступников передали полиции. Один из них уроженец Республики Бурятия 1990 года рождения, второй, мужчина 2003 года рождения, прибыл в Новосибирск из Кемеровской области.

Ранее сообщалось о трех погибших в ДТП в Новосибирской области.

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#Происшествия#Криминал#Новосибирск#Мошенничество#Гвардия#Пенсионеры
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