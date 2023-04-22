«Царствие Юникоина»: сможет ли новая криптовалюта поработить мир?

Во время презентации представители МВФ заявили о важности «Юникоина». Благодаря нему станут возможны моментальные международные переводы и конвертацию с национальными валютами. Кроме того, это поможет смягчить или вовсе убрать девальвацию валют и укрепит целостность финансовых рынков. Однако многие эксперты предрекают скорую зависимость всего мира от новой крипты и намекают на заинтересованность в этом…. США. Почему?