«Царствие Юникоина»: сможет ли новая криптовалюта поработить мир?

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Как сообщают «Новые Известия», цифровая валюта «Unicoin» была представлена на весенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка В Вашингтоне. Официально она называется UMU (Universal Money Unit,) международная денежная единица), в будущем предполагается ее сокращение до Ü. Валюта создана на базе цифрового блокчейна и предполагается к использованию центробанками всех государств мира. Фактически, в МВФ создали глобальную, универсальную валюту для всех.
Во время презентации представители МВФ заявили о важности «Юникоина». Благодаря нему станут возможны моментальные международные переводы и конвертацию с национальными валютами. Кроме того, это поможет смягчить или вовсе убрать девальвацию валют и укрепит целостность финансовых рынков. Однако многие эксперты предрекают скорую зависимость всего мира от новой крипты и намекают на заинтересованность в этом…. США. Почему?
Во-первых, все центробанки обязаны подготовить инфраструктуру для появления новой цифровой валюты и признали Юникоин законной платежной единицей. В условиях раскола мирового сообщества по сохранению статус-кво доллара и евро(либо укреплению национальных валют в качестве альтернативных) крипта сможет поспособствовать фактической универсализации финансовых рынков и замену множества национальных платежных единиц одной – цифровой. Если же сохранить условный доллар и привязать его к крипте, либо использовать в качестве параллельной валюты, то возникнет неконтролируемый всплеск инфляции.
Во-вторых, эксперты напоминают, что США имеют ведущее право голоса в правлении Международного валютного фонда – 16,51%. Несмотря на совокупные 25,55% голосов Евросоюза, многие отказывают им в самостоятельности. Введение Юникоина может вызвать к жизни новый «план Маршалла», который впервые был реализован в 1948 году госсекретарем США Джоном Маршаллом.
Благодаря нему лежавшая в руинах послевоенная Европа получила от Америки значительные кредиты (предоставленные МВФ) на восстановление мирной жизни. Но негласным условием предоставления помощи стало отсутствие коммунистов в местных парламентах, либо отсутствие влияния у «левых» политиков на народные массы.
Возможный сценарий аналогичного давления, но уже с использованием криптовалюты, ранее озвучил основатель блокчейн-платформы Cardano Чарльз Хоскинсон.
«Представим, что есть страна и в этой стране идет, например, война между двумя этническими группами. Если в стране есть криптовалюта, то большинство, имеющее влияние в правительстве, может просто сказать: «Мы заблокируем все деньги для остальных. Перекроем им кислород», - пугает Хендерсон.
Стоит отметить, что конспирологи опасаются не только полномасштабного финансового давления со стороны США на национальные валюты. Угрозу у них вызывает и «цифровизация» этих самых валют. В частности, 16 апреля Госдума уже утвердила в первом чтении законопроект о тестовом запуске цифрового рубля в небольших объемах. В случае полного одобрения на использование цифрового рубля его эмитентом станет ЦБ РФ, который получит возможность полного контроля «цифровых» кошельков.