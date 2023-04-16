Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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По данным Сибирского ГУ Банка России, в 2022 году зарегистрировано 94 жалобы новосибирцев на навязывание ненужных им банковских услуг. Речь идет о страховании жизни, продаже паев паевых инвестиционных фондов, брокерских услугах. По словам первого заместителя начальника Сибирского ГУ Банка России Марины Асаралиевой, в подавляющем большинстве жертвами этой практики становятся пожилые люди, которые приходят в финансовое учреждение, чтобы открыть вклад.
Доказать то, что человеку навязали какую-либо банковскую услугу помимо его воли очень сложно – на всех документах стоит подпись клиента. Однако, в 12 случаях за прошлый год удалось уличить банки в недобросовестных действиях. Людям вернули деньги, а соответствующие договоры были расторгнуты, сообщает BFM-Новосибирск.