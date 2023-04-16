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Центробанк завалили жалобами клиенты банков из Новосибирска

16 апреля 2023, 04:48
Фото: 1MI
Обычно банки навязывают страхование жизни

Жители Новосибирска стали чаще жаловаться на навязывание банковских услуг

Клиенты новосибирских банков жалуются регулятору на навязывание ненужных финансовых услуг при заключении договоров на банковское обслуживание. За год количество таких жалоб выросло вдвое

По данным Сибирского ГУ Банка России, в 2022 году зарегистрировано 94 жалобы новосибирцев на навязывание ненужных им банковских услуг. Речь идет о страховании жизни, продаже паев паевых инвестиционных фондов, брокерских услугах. По словам первого заместителя начальника Сибирского ГУ Банка России Марины Асаралиевой, в подавляющем большинстве жертвами этой практики становятся пожилые люди, которые приходят в финансовое учреждение, чтобы открыть вклад.

Доказать то, что человеку навязали какую-либо банковскую услугу помимо его воли очень сложно – на всех документах стоит подпись клиента. Однако, в 12 случаях за прошлый год удалось уличить банки в недобросовестных действиях. Людям вернули деньги, а соответствующие договоры были расторгнуты, сообщает BFM-Новосибирск.

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#Банк#Услуги#Жалобы#Общество#Новосибирск
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