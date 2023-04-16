По данным Сибирского ГУ Банка России, в 2022 году зарегистрировано 94 жалобы новосибирцев на навязывание ненужных им банковских услуг. Речь идет о страховании жизни, продаже паев паевых инвестиционных фондов, брокерских услугах. По словам первого заместителя начальника Сибирского ГУ Банка России Марины Асаралиевой, в подавляющем большинстве жертвами этой практики становятся пожилые люди, которые приходят в финансовое учреждение, чтобы открыть вклад.