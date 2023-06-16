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Новосибирские мошенники обманули доверчивых заемщиков на миллион рублей

16 июня 2023, 09:40
Фото: 1MI
Люди переводили деньги из разных регионов

В Новосибирске мошенники обманули доверчивых любителей кредитов на миллион рублей

В Новосибирске готовы направить в суд уголовное дело о мошенничестве. Группа злоумышленников обманывала людей, желающих дешевых кредитов по низкой ставке.
«Старшим следователем Управления МВД России по городу Новосибирску завершено расследование уголовного дела по факту хищения путем обмана денежных средств граждан, совершенного организованной группой (ст. 159 УК РФ „Мошенничество“), — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
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По данным следствия, предприимчивый новосибирец организовал преступную группу, искавшую людей, которые оставили заявки на кредит. С ноября 2021 по март 2022 года злоумышленники звонили клиентам от лица вымышленных банков и сообщали, что заявка одобрена, причем по низкой ставке. Однако требуется оплатить комиссию за дистанционное обслуживание, внести взнос по страховке или доставку документов курьером.

Звонили мошенники из арендованных автомобилей и в течение дня постоянно меняли свое местоположение. Естественно, после перевода средств лжебанкиры исчезали.

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При этом мошенники не гнушались создавать фальшивые сайты и сылки в мессенджерах и соцсетях. Благодаря этому им верили даже откровенно недоверчивые заемщики.

Преступная группа была задержана в конце марта прошлого года полицейскими совместно с сотрудниками ФСБ и Росгвардии. В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, ноутбуки, планшеты, системный блок и денежные средства.

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От преступных действий мошенников пострадали жители Брянской, Свердловской, Астраханской, Пензенской, Мурманской, Волгоградской, Оренбургской, Иркутской, Курганской, Тюменской, Саратовкой областей, Республики Башкортостан и других регионов России. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей. Следователями было установлено двадцать преступных эпизодов.

Сейчас на имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 600 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Советский районный суд.

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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Мошенничество#Мошенники#Кредиты
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