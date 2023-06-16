Новосибирские мошенники обманули доверчивых заемщиков на миллион рублей

По данным следствия, предприимчивый новосибирец организовал преступную группу, искавшую людей, которые оставили заявки на кредит. С ноября 2021 по март 2022 года злоумышленники звонили клиентам от лица вымышленных банков и сообщали, что заявка одобрена, причем по низкой ставке. Однако требуется оплатить комиссию за дистанционное обслуживание, внести взнос по страховке или доставку документов курьером.