Четверо новосибирцев обманули банк на 180 млн рублей

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
«Железнодорожный суд Новосибирска приговорил к различным срокам наказания четверых местных жителей, признав их виновными в мошенничестве на сумму более 180 млн рублей при получении кредита в МТС-банке», — сообщается в Telegram-канале прокуратуры Новосибирской области.
В ходе следствия было доказано, что двое новосибирцев, являясь сотрудниками «МТС-Банка», намеренно предоставили положительное заключение о выдаче кредита на общую сумму 180 миллионов рублей. При этом эту операцию провернули дважды — в октябре 2012 и июле 2013 года.
Деньги предназначались для ООО «Адекс», представители которого обратились в «МТС-Банк» с заявкой на получение кредита. Вступив в преступный сговор, им удалось сначала одобрить кредит, а потом потребовать увеличения кредитного лимита.
Теперь мошенникам придется какое-то время побыть за решеткой. Суд назначил им от трех до четырех с половиной лет в колонии общего режима.