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Четверо новосибирцев обманули банк на 180 млн рублей

20 июля 2023, 07:42
Фото: 1MI
Бывшим финансистам удалось обмануть банк на 180 млн рублей

Четверых новосибирцев осудили за хищение у банка свыше 180 млн рублей

В Новосибирске вынесли приговор четверым местным жителям. Их признали виновными в мошенничестве.
«Железнодорожный суд Новосибирска приговорил к различным срокам наказания четверых местных жителей, признав их виновными в мошенничестве на сумму более 180 млн рублей при получении кредита в МТС-банке», — сообщается в Telegram-канале прокуратуры Новосибирской области.

В ходе следствия было доказано, что двое новосибирцев, являясь сотрудниками «МТС-Банка», намеренно предоставили положительное заключение о выдаче кредита на общую сумму 180 миллионов рублей. При этом эту операцию провернули дважды — в октябре 2012 и июле 2013 года.

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Деньги предназначались для ООО «Адекс», представители которого обратились в «МТС-Банк» с заявкой на получение кредита. Вступив в преступный сговор, им удалось сначала одобрить кредит, а потом потребовать увеличения кредитного лимита.

Теперь мошенникам придется какое-то время побыть за решеткой. Суд назначил им от трех до четырех с половиной лет в колонии общего режима.

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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Суд#Хищения#Мошенничество#Мошенники
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