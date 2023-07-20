Четверо новосибирцев обманули банк на 180 млн рублей

В ходе следствия было доказано, что двое новосибирцев, являясь сотрудниками «МТС-Банка», намеренно предоставили положительное заключение о выдаче кредита на общую сумму 180 миллионов рублей. При этом эту операцию провернули дважды — в октябре 2012 и июле 2013 года.