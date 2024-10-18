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Косуля

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2024
Браконьер-пенсионер растерзал двух косуль в Новосибирской области
В Новосибирской области мужчину уличили в незаконной охоте, следует из сообщения пресс-службы областного управления полиции.
18 октября, 07:18
Застрявшую в заборе косулю спасли в Новосибирской области
В Новосибирской области спасли застрявшую в заборе косулю и доставили ее на место, где проводятся биотехнические мероприятия, чтобы улучшить ее условия содержания и снять стресс.
2 марта, 06:54
Косуля забежала на территорию школы в Новосибирской области — как с ней поступят
15 февраля на территорию музыкальной школы в Куйбышеве Новосибирской области забежала косуля.
15 февраля, 06:50
2023
Косуля сломала шею в заборе у вокзала и погибла в Новосибирской области
На территории вокзала в Чановском районе Новосибирской области было обнаружено безжизненное тело косули. Животное получило перелом шеи, застряв в заборе.
14 декабря 2023, 03:09
Разбила морду: в Новосибирской области перепуганная косуля застряла в заборе
Спасатели вызволили из плена перепуганную косулю, которая застряла в заборе школы в Куйбышеве Новосибирской области и травмировала себе морду при попытках выбраться.
30 июня 2023, 06:27

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