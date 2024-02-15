Косуля забежала на территорию школы в Новосибирской области — как с ней поступят

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:54
Очевидцы закрыли территорию и вызвали специалистов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.
«Алгоритм правильных действий — увидели, позвонили, издалека сняли и сопроводили животное по кадру, в данном случае, тихим басом. Нельзя подходить, кричать, кормить, гнуть прутья забора, выпуская стрелой косулю с хрупкой шеей в стену», — похвалил министр автора видео.
Помощник министра Кирилл Цветков рассказал корреспонденту Atas.info, что на место прибыл специалист, скоро косулю вывезут и выпустят в лес.
«Косули периодически выходят к людям в Новосибирской области. Это нормально — их популяция растет. В таких ситуациях нужно вызвать инспектора, отловом должен заниматься опытный специалист. Как правило, животное подманивают, помещают в мешок, чтобы успокоить, и транспортируют в лес. Ни в коем случае нельзя пугать косулю — эти животные подвержены инфарктам, они могут убежать в лес и там умереть», — говорит помощник министра.