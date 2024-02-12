Белый заяц бегал в оживленном районе Новосибирска — как он там оказался

На кадрах видно, как животное мечется в сумерках по территории.

Корреспондент Atas.info связался с директором Барнаульского зоопарка «Лесная сказка» Сергеем Писаревым, чтобы узнать, насколько нормально встретить дикое животное в городе.

В такой ситуации есть несколько вариантов.

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