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Published Сегодня, 07:50

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Updated Сегодня, 07:53

На площади перед вокзалом в Новосибирске заметили белого зайца. 12 февраля 2024 года

Белый заяц бегал в оживленном районе Новосибирска — как он там оказался

12 февраля 2024, 07:50
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
На площади перед вокзалом в Новосибирске заметили белого зайца. 12 февраля 2024 года

Белый заяц забежал на вокзал Новосибирск-Главный

Утром 12 февраля по площади перед вокзалом Новосибирск-Главный бегал белый заяц. Животное попало в объектив подписчика Telegram-канала АСТ-54 Black.

На кадрах видно, как животное мечется в сумерках по территории.

Видео: Telegram-канал АСТ-54 Black

Корреспондент Atas.info связался с директором Барнаульского зоопарка «Лесная сказка» Сергеем Писаревым, чтобы узнать, насколько нормально встретить дикое животное в городе.

Недавно ко мне обращались по аналогичному вопросу. Заяц оказался в центре Барнаула. Почему так происходит — сказать сложно. Вероятно, животное проникло в город со стороны железной дороги. Он мог поблудить и оказаться на вокзале, — рассказал Сергей Писарев.

В такой ситуации есть несколько вариантов.

Животное найдет место выбраться и убежит — там не такое большое расстояние. Также можно заявить в Росприроднадзор. Специалисты принимают решение, как поступить, если дикое животное оказалось в городе, — говорит директор зоопарка.
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