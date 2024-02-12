Белый заяц бегал в оживленном районе Новосибирска — как он там оказался

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
На кадрах видно, как животное мечется в сумерках по территории.
Корреспондент Atas.info связался с директором Барнаульского зоопарка «Лесная сказка» Сергеем Писаревым, чтобы узнать, насколько нормально встретить дикое животное в городе.
Недавно ко мне обращались по аналогичному вопросу. Заяц оказался в центре Барнаула. Почему так происходит — сказать сложно. Вероятно, животное проникло в город со стороны железной дороги. Он мог поблудить и оказаться на вокзале, — рассказал Сергей Писарев.
В такой ситуации есть несколько вариантов.
Животное найдет место выбраться и убежит — там не такое большое расстояние. Также можно заявить в Росприроднадзор. Специалисты принимают решение, как поступить, если дикое животное оказалось в городе, — говорит директор зоопарка.