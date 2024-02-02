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Published Сегодня, 04:20

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На свет появилось много малышей

Котята, мартышки, козлята: кто еще родился в январе 2024 в Новосибирском зоопарке

2 февраля 2024, 04:20
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
На свет появилось много малышей

Новосибирский зоопарк рассказал о новорожденных в январе детенышах

В Новосибирском зоопарке рассказали о новорожденных в январе малышах. На свет появились котенок, мартышка, козлята и другие.

В новом году у ржаво-рыжих кошек произошло пополнение. Появился один котенок, который еще слишком маленький для выхода на прогулки. Он постоянно находится вместе со своей мамой в своем домике. Когда котенок подрастет, он будет отправляться на первые прогулки, и тогда посетители увидят всю семью вместе в павильоне «Ночной мир».

У мартышек Диана тоже есть один малыш, который всегда находится с матерью. Посмотреть на новорожденного можно в павильоне «Тропический мир».

Видео: Новосибирский зоопарк

В павильоне мелких приматов и пингвинов можно собрать целую группу маленьких зверушек, родившихся в январе. Потомство появилось у тайров, патагонских мар, игрунков Жоффруа, красноруких тамаринов и пингвинов Гумбольдта.

Один пингвиненок появился 16 января. Сейчас ему две недели, и он уже находится в открытом брудере. Малыш быстро растет, но пока он не похож на своих родителей из-за серого пуха.

Три малыша появились в семье тайров. Они уже играют вместе и даже пробуют взрослую пищу. На свет появились и камерунские козлята.

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