Котята, мартышки, козлята: кто еще родился в январе 2024 в Новосибирском зоопарке

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
В новом году у ржаво-рыжих кошек произошло пополнение. Появился один котенок, который еще слишком маленький для выхода на прогулки. Он постоянно находится вместе со своей мамой в своем домике. Когда котенок подрастет, он будет отправляться на первые прогулки, и тогда посетители увидят всю семью вместе в павильоне «Ночной мир».
У мартышек Диана тоже есть один малыш, который всегда находится с матерью. Посмотреть на новорожденного можно в павильоне «Тропический мир».
В павильоне мелких приматов и пингвинов можно собрать целую группу маленьких зверушек, родившихся в январе. Потомство появилось у тайров, патагонских мар, игрунков Жоффруа, красноруких тамаринов и пингвинов Гумбольдта.
Один пингвиненок появился 16 января. Сейчас ему две недели, и он уже находится в открытом брудере. Малыш быстро растет, но пока он не похож на своих родителей из-за серого пуха.
Три малыша появились в семье тайров. Они уже играют вместе и даже пробуют взрослую пищу. На свет появились и камерунские козлята.