Котята, мартышки, козлята: кто еще родился в январе 2024 в Новосибирском зоопарке

В новом году у ржаво-рыжих кошек произошло пополнение. Появился один котенок, который еще слишком маленький для выхода на прогулки. Он постоянно находится вместе со своей мамой в своем домике. Когда котенок подрастет, он будет отправляться на первые прогулки, и тогда посетители увидят всю семью вместе в павильоне «Ночной мир».