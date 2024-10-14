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Новорожденные

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Рост младенческой смертности фиксируют в Новосибирской области
14 октября, 01:36
Самые редкие имена для детей назвали в новосибирском ЗАГСе
Новосибирские семьи предпочитают называть своих детей нетипичными именами, а в ЗАГСе рассказали какие именно давали в августе.
3 сентября, 10:25
65-летние мужчины стали самыми пожилыми отцами в Новосибирской области
В Новосибирской области есть не только молодые мамы, но и возрастные папы, подробности рассказали в ЗАГСе.
26 июня, 04:40
Два ребенка с неопределенным полом родились в Новосибирской области
В Новосибирской области появилось на свет два младенца с неопределенным полом. Это произошло в 2023 году.
14 февраля, 01:33
Котята, мартышки, козлята: кто еще родился в январе 2024 в Новосибирском зоопарке
2 февраля, 04:20
2022
В Новосибирской области новорожденных будут тестировать на новых 36 болезней
Всех младенцев области будут проверять на мышечную атрофию, первичные иммунодефициты и ряд болезней обмена.
30 декабря 2022, 12:19

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