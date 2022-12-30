В Новосибирской области новорожденных будут тестировать на новых 36 болезней

Ранее в НСО младенцев проверяли лишь на пять врожденных патологий: фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, адреногенитальный синдром, галактоземию и муковисцидоз.
С начала 2023 года этот список пополнят спинальная мышечная дистрофия, болезни накопления и наследственные иммунодефициты.
Все перечисленные состояния в данный момент неизлечимы, однако благодаря своевременной диагностике данные патологии можно успешно корректировать.
«Это доступный и эффективный способ выявления наследственных болезней на доклиническом этапе, то есть до того, как появились симптомы. Как правило, когда диагноз ставится по клинической картине, изменения уже необратимы», — рассказала Главный генетик Новосибирской области Юлия Максимова.
Анализы на дополнительные 36 генетических заболеваний будут делаться на базе Томского НИИ медицинской генетики. Образцы крови будут забираться из пятки младенца на 1-2 сутки, если ребенок доношенный и на седьмые сутки у недоношенных младенцев.
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