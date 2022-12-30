В Новосибирской области новорожденных будут тестировать на новых 36 болезней

«Это доступный и эффективный способ выявления наследственных болезней на доклиническом этапе, то есть до того, как появились симптомы. Как правило, когда диагноз ставится по клинической картине, изменения уже необратимы», — рассказала Главный генетик Новосибирской области Юлия Максимова.