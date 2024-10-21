Диагностика

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Развитие первичного звена медицины позволило лучше выявлять опасные болезни
Благодаря проводимой Минздравом Новосибирской области работе по расширению масштабов диспансеризации населения увеличено число случаев выявляемых на ранних стадиях заболеваний.
21 октября, 08:59
Обратите внимание на эти симптомы, если хотите избежать «немой» пневмонии
Случаи «немой» пневмонии участились в Новосибирской области. Врач напомнили, на какие симптомы следует обратить особенное внимание.
15 октября, 23:48
120 лет на защите здоровья: губернатор поздравил инфекционную больницу №1 с юбилеем
Городской инфекционной клинической больнице №1 исполнилось 120 лет: это одно из самых старейших учреждения здравоохранения Новосибирской области.
11 сентября, 08:26
Рак излечим: новосибирские медики рассказали о борьбе с онкологией
6 сентября, 07:34
2022
В Новосибирской области новорожденных будут тестировать на новых 36 болезней
Всех младенцев области будут проверять на мышечную атрофию, первичные иммунодефициты и ряд болезней обмена.
30 декабря 2022, 12:19

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