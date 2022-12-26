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«При короле всегда были шуты»: работу Деда Мороза сравнили с работой врачей

Сегодня, 09:43
Фото: 1MI
Деды Морозы и Снегурочки в Новосибирске встретят Новый год-2023 на работе

Event-менеджер назвала условия работы Деда Мороза в новогоднюю ночь в Новосибирске

Десятки Дедов Морозов и Снегурочек в Новосибирске встретят Новый год-2023 на работе. Они готовы отказаться от встречи праздника со своей семьей, чтобы порадовать других.

Могут ли Деды Морозы попасть в беду в новогоднюю ночь?

Выступая в новогоднюю ночь на семейных и деловых корпоративах, сказочные артисты рискуют попасть в непростые ситуации. Но с подобным сталкиваются люди в любой профессии, даже врачи скорой помощи, отметила в разговоре с Atas.info ведущая и организатор праздников в Новосибирске Виктория Локтина.

«Риски есть всегда в любой профессии. Ты можешь сесть в такси, не догадываясь о злых помыслах водителя, может он пьяный в эту новогоднюю ночь и сейчас уснет за рулем. Даже врачи рискуют на выездах к нетрезвым людям. Корпоратив – это зона повышенной ответственности. Нужно организовывать и контролировать толпу. За всем должны следить обученные люди, в случаях чего помогать артистам», - рассказала Локтина.

В этом году в ночь на 1 января 2023 года одни Деды Морозы и Снегурочки поедут поздравлять под бой курантов гостей санатория «Сибиряк». Другие отправятся в семьи.

«Ничего удивительного в этом нет. При короле всегда были шуты. Все хотят сказочно отметить Новый год, и чтобы было веселее приглашают артистов. Врачи работают в праздники – спасают людям жизни, а наши Деды Морозы спасают от скукоты и хандры».

Сколько стоит поздравление Деда Мороза, на каких условиях они готовы работать в новогоднюю ночь?

По словам Виктории Локтиной, от новогодних корпоративов, как правило, не отказываются студенты и профессиональные артисты. И за это они получают достойную зарплату.

«Цена Деда Мороза зависит от его уровня подготовки, профессионализма и других факторов. Ведь так работают и эстрадные звезды - стоимость выступления разная в зависимости от популярности и условий работы. В каждом городе есть артист, исполняющий роль Деда Мороза, который уже наработал себе имя и может претендовать на суммы выше, чем остальные. Естественно, такого уровня актер развлекает зрителей авторскими программами, песнями, использует шикарные костюмы со стразами Swarovski, а не посох, украшенный мишурой».

Как стало понятно, у артистов нет фиксированной оплаты за корпоратив в новогоднюю ночь. По словам Локтиной, в среднем они получают по 7,5 - 8 тысяч рублей за выезд – это если есть заказ поздравить под бой курантов.

«Окончательный тариф зависит от проделанного расстояния, ведь в плату входит проезд на такси. У нас тарифы на выступление артистов выше средних по Новосибирску. Я считаю – это адекватная цена для новогодней ночи по отношению к качеству. Она должна быть оправдана. Зрители получают Деда Мороза с поставленным голосом, хорошей программой. И за такие деньги человек должен долгое время простоять, отплясать в шубе - это сложно».

Как повлияли последние события на новогодние корпоративы в 2022 году?

Ведущие праздников отмечают, что сейчас заявок меньше, чем в прошлом году, на корпоратив в новогоднюю ночь. По их мнению, это связано с настроением новосибирцев из-за событий в стране.

«Некие запреты по разным поводам существуют уже несколько лет. Но люди всё равно находят способы, если нет возможности улететь на каникулы за границу, организовать праздник, вызвать к себе аниматоров и развлечься. Всё зависит от желания и финансовых возможностей».

И как оказалось, у многих новосибирцев всё же есть желание с размахом отпраздновать Новый год-2023. Многие профессиональные Деды Морозы и Снегурочки уже забронированы на 31 декабря. Даже сейчас продолжают поступать звонки.

Напомним, ранее Atas.info узнал, как работают в новогоднюю ночь фельдшеры скорой помощи. Праздник не освобождает некоторых от дежурств. По их словам, чаще в Новый год они выезжают к людям, которые перепили и переели.

 

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Новый год#Дед Мороз#Корпоратив
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