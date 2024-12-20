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Posted 20 декабря, 01:55

Published 20 декабря, 01:55

Modified 20 декабря, 01:57

Updated 20 декабря, 01:57

Дети получали разные имена

Необыкновенно красивое имя для мальчика становится популярным в России

20 декабря 2024, 01:55
Фото: 1MI. Дети получали разные имена

Самым красивым именем называют мальчиков из Новосибирска

В России, включая Новосибирскую область, есть одно имя, которым называют мальчиков по всей стране — его назвал ЗАГС.

Родители стремятся называть новорожденных разными именами: как редкими, так и популярными. В некоторых регионах фантазия бьет через край и детей называют такими редкими именами, которые сложно не то что прочитать, но и выговорить.

Среди мужских имен в разных регионах были весьма интересные: в Кузбассе — Рустамжон и Хикмат, в Омске — Асанали и Абдусалим, в Санкт-Петербурге — Данис и Гектор, в Алтайском крае — Панкрат и Серафим, а в Томске — Ерофей и Илларион.

Однако есть одно имя, которое заявило о себе в ряде регионах: и это — Тимофей. Оно стало самым популярным среди других, обладающее глубоким смыслом. Его происхождение — древнегреческое. Оно означает «почитающий Бога», «славящий Бога». Основными чертами характера мальчика будут целеустремленность, решительность и справедливость.

В Новосибирской области родился мальчик с очень редким и красивым именем
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