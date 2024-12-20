Необыкновенно красивое имя для мальчика становится популярным в России

Posted 20 декабря, 01:55
Published 20 декабря, 01:55
Modified 20 декабря, 01:57
Updated 20 декабря, 01:57
Родители стремятся называть новорожденных разными именами: как редкими, так и популярными. В некоторых регионах фантазия бьет через край и детей называют такими редкими именами, которые сложно не то что прочитать, но и выговорить.
Среди мужских имен в разных регионах были весьма интересные: в Кузбассе — Рустамжон и Хикмат, в Омске — Асанали и Абдусалим, в Санкт-Петербурге — Данис и Гектор, в Алтайском крае — Панкрат и Серафим, а в Томске — Ерофей и Илларион.
Однако есть одно имя, которое заявило о себе в ряде регионах: и это — Тимофей. Оно стало самым популярным среди других, обладающее глубоким смыслом. Его происхождение — древнегреческое. Оно означает «почитающий Бога», «славящий Бога». Основными чертами характера мальчика будут целеустремленность, решительность и справедливость.