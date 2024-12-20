Необыкновенно красивое имя для мальчика становится популярным в России

Однако есть одно имя, которое заявило о себе в ряде регионах: и это — Тимофей. Оно стало самым популярным среди других, обладающее глубоким смыслом. Его происхождение — древнегреческое. Оно означает «почитающий Бога», «славящий Бога». Основными чертами характера мальчика будут целеустремленность, решительность и справедливость.