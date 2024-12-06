В Новосибирской области родился мальчик с очень редким и красивым именем

Posted 6 декабря, 12:45
Published 6 декабря, 12:45
Modified 6 декабря, 12:47
Updated 6 декабря, 12:47
В ноября в регионе на свет появился мальчик по имени Патрикей, следует из информации, опубликованной на официальном портале управления ЗАГС. У этого имени греческие корни, его носитель должен быть благородным и аристократичным человеком. Предполагается, что этот человек точно знает себе цену и ему не свойственно показное самолюбие.
День ангела или именины у Патрикея, в отличие от многих других имен, всего один раз в году, 30 марта.
Помимо Патрикея, в ноябре были зарегистрированы Валесерг и Эльбрус.
А вот многодетная семья из Набережных Челнов планирует назвать своего следующего ребенка Орешником.
Ранее мы рассказывали о том, какие имена, по мнению астрологов, могут принести счастье и удачу их обладателям.