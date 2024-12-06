В Новосибирской области родился мальчик с очень редким и красивым именем

В ноября в регионе на свет появился мальчик по имени Патрикей, следует из информации, опубликованной на официальном портале управления ЗАГС. У этого имени греческие корни, его носитель должен быть благородным и аристократичным человеком. Предполагается, что этот человек точно знает себе цену и ему не свойственно показное самолюбие.