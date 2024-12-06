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Posted 6 декабря, 12:45

Published 6 декабря, 12:45

Modified 6 декабря, 12:47

Updated 6 декабря, 12:47

Родители иногда выбирают младенцам очень странные имена

В Новосибирской области родился мальчик с очень редким и красивым именем

6 декабря 2024, 12:45
Фото: 1MI. Родители иногда выбирают младенцам очень странные имена

ЗАГС Новосибирской области назвал самое редкое имя для мальчика

Региональное управление ЗАГС назвало самые редкие имена детей в Новосибирской области.

В ноября в регионе на свет появился мальчик по имени Патрикей, следует из информации, опубликованной на официальном портале управления ЗАГС. У этого имени греческие корни, его носитель должен быть благородным и аристократичным человеком. Предполагается, что этот человек точно знает себе цену и ему не свойственно показное самолюбие.

День ангела или именины у Патрикея, в отличие от многих других имен, всего один раз в году, 30 марта.

Помимо Патрикея, в ноябре были зарегистрированы Валесерг и Эльбрус.

А вот многодетная семья из Набережных Челнов планирует назвать своего следующего ребенка Орешником.

Ранее мы рассказывали о том, какие имена, по мнению астрологов, могут принести счастье и удачу их обладателям.

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#Новосибирск#Ребенок#Загс#Мальчик#Имена
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