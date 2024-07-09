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Posted Сегодня, 04:15

Published Сегодня, 04:15

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

Мальчик утонул

Спасал друга: появились подробности гибели утонувшего школьника в Новосибирске

9 июля 2024, 04:15
Фото: Изображение Midjourney
Мальчик утонул

Появились подробности гибели утонувшего школьника в Новосибирске

В Новосибирске погиб подросток: стали известны детали трагедии, которые рассказал зампредседателя землячества Киргизии Жусуп Турдубаев.

Все произошло 7 июля на озере Лесное рядом с МЖК. Компания из шести школьников отправилась купаться, где это было категорически запрещено. Взрослых с ними не было. Череда событий привела к трагедии.

Сначала начал тонуть восьмиклассник. На помощь ему пришел его друг. Внезапно мальчик сам начал тонуть. Он не умел плавать, но подумал, что там не глубоко. Спасти первого ребенка удалось мужчине, а второй ушел на дно.

Тело искали полчаса. За поисками наблюдал отец 13-летнего школьника. Когда он опознал тело, то расплакался, пишет КП-Новосибирск. Известно, что погибший родился в Киргизии. В четыре года он с семьей переехал в Новосибирск. Родители всегда запрещали ему купаться в одиночку. Теперь потерю переживают мама, папа и старший брат.

Не умеющий плавать школьник утонул в Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Дети#Школьники#Утонул#Трагедия#18+
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