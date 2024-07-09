Спасал друга: появились подробности гибели утонувшего школьника в Новосибирске

Тело искали полчаса. За поисками наблюдал отец 13-летнего школьника. Когда он опознал тело, то расплакался, пишет КП-Новосибирск. Известно, что погибший родился в Киргизии. В четыре года он с семьей переехал в Новосибирск. Родители всегда запрещали ему купаться в одиночку. Теперь потерю переживают мама, папа и старший брат.