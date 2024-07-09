Спасал друга: появились подробности гибели утонувшего школьника в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Все произошло 7 июля на озере Лесное рядом с МЖК. Компания из шести школьников отправилась купаться, где это было категорически запрещено. Взрослых с ними не было. Череда событий привела к трагедии.
Сначала начал тонуть восьмиклассник. На помощь ему пришел его друг. Внезапно мальчик сам начал тонуть. Он не умел плавать, но подумал, что там не глубоко. Спасти первого ребенка удалось мужчине, а второй ушел на дно.
Тело искали полчаса. За поисками наблюдал отец 13-летнего школьника. Когда он опознал тело, то расплакался, пишет КП-Новосибирск. Известно, что погибший родился в Киргизии. В четыре года он с семьей переехал в Новосибирск. Родители всегда запрещали ему купаться в одиночку. Теперь потерю переживают мама, папа и старший брат.