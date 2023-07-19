Жвачка попала в горло купающемуся подростку под Новосибирском — он пошел ко дну

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
В Новосибирском районе удалось спасти подростка, который оказался в опасности, купаясь в озере. Информация об этом инциденте появилась на странице районной администрации в соцсети «ВКонтакте».
История произошла вечером 14 июля. На берегу озера в Криводановском сельсовете отдыхала семья с 12-летним ребенком. Внезапно мальчик начал тонуть и исчез под водой.
Общественные спасатели из горного спасательного отряда «Северный Волк», Роман Быков и Ульяна Бритковская, получили сигнал о происшествии в своей дежурной комнате. Они сразу же приступили к поиску ребенка, проверяя дно озера в месте предполагаемого утопления, и наконец нашли его.
Мальчик был обнаружен на глубине около метра, без признаков жизни. Спасатели оперативно подняли его на поверхность и освободили его дыхательные пути от жвачки. Затем они провели сердечно-легочную реанимацию. К счастью, их действия были успешными — мальчик начал дышать.
После того, как подростка вернули к жизни, его передали родственникам. Мать отказалась от скорой помощи и решила самостоятельно доставить его в больницу на своем автомобиле.