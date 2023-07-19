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Жвачка попала в горло купающемуся подростку под Новосибирском — он пошел ко дну

19 июля 2023, 03:12
Фото: Midjourney
Все случилось вечером 14 июля
В Новосибирском районе спасли 12-летнего мальчика, который тонул в озере, и обнаружили, что причиной была попавшая в его дыхательное горло жвачка.

В Новосибирском районе удалось спасти подростка, который оказался в опасности, купаясь в озере. Информация об этом инциденте появилась на странице районной администрации в соцсети «ВКонтакте».

История произошла вечером 14 июля. На берегу озера в Криводановском сельсовете отдыхала семья с 12-летним ребенком. Внезапно мальчик начал тонуть и исчез под водой.

Общественные спасатели из горного спасательного отряда «Северный Волк», Роман Быков и Ульяна Бритковская, получили сигнал о происшествии в своей дежурной комнате. Они сразу же приступили к поиску ребенка, проверяя дно озера в месте предполагаемого утопления, и наконец нашли его.

Мальчик был обнаружен на глубине около метра, без признаков жизни. Спасатели оперативно подняли его на поверхность и освободили его дыхательные пути от жвачки. Затем они провели сердечно-легочную реанимацию. К счастью, их действия были успешными — мальчик начал дышать.

После того, как подростка вернули к жизни, его передали родственникам. Мать отказалась от скорой помощи и решила самостоятельно доставить его в больницу на своем автомобиле.

В Новосибирской области 12-летняя девочка утонула во время купания в котловане
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