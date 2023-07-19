Жвачка попала в горло купающемуся подростку под Новосибирском — он пошел ко дну

Мальчик был обнаружен на глубине около метра, без признаков жизни. Спасатели оперативно подняли его на поверхность и освободили его дыхательные пути от жвачки. Затем они провели сердечно-легочную реанимацию. К счастью, их действия были успешными — мальчик начал дышать.