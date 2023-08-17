Как подростки готовили теракт в Новосибирске — суд огласил приговор

В Новосибирске вынесли приговор двум подросткам после подготовки теракта

В Новосибирске огласили приговор двум подросткам, обвиняемым в планировании и подготовке теракта на основе национальной ненависти. Эту информацию предоставили в пресс-службе УФСБ по региону.