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Теракт был спланирован через Телеграм

Как подростки готовили теракт в Новосибирске — суд огласил приговор

17 августа 2023, 05:15
Фото: 1MI
Теракт был спланирован через Телеграм

В Новосибирске вынесли приговор двум подросткам после подготовки теракта

В Новосибирске огласили приговор двум подросткам, обвиняемым в планировании и подготовке теракта на основе национальной ненависти. Эту информацию предоставили в пресс-службе УФСБ по региону.

По данным следствия, в августа 2022 года была предотвращена попытка взрыва самодельного взрывного устройства в здании филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России. Задержанные молодые люди оказались участниками террористической организации «National Socialism/White Power».

Против закона пошел 17-летний парень из Новосибирска — он хотел совершить взрыв из-за своей национальной нетерпимости к жителям стран Центральной Азии.

«Гражданин изготовил взрывное устройство, затем испытал его на пустыре недалеко от своего дома. Установлено, что инструкции злоумышленник получил от модератора чата в мессенджере Telegram, 16-летнего сторонника идеологии „NS/WP“ из Новотроицка, который находился на территории Челябинска», — уточнили в ведомстве.

Суд признал причастность обоих подсудимых к неонацистской идеологии. Новосибирцу дали наказание в виде 4-х лет, а подростку из Новотроицка — 3 года в воспитательной колонии.

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