Как подростки готовили теракт в Новосибирске — суд огласил приговор

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
По данным следствия, в августа 2022 года была предотвращена попытка взрыва самодельного взрывного устройства в здании филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России. Задержанные молодые люди оказались участниками террористической организации «National Socialism/White Power».
Против закона пошел 17-летний парень из Новосибирска — он хотел совершить взрыв из-за своей национальной нетерпимости к жителям стран Центральной Азии.
«Гражданин изготовил взрывное устройство, затем испытал его на пустыре недалеко от своего дома. Установлено, что инструкции злоумышленник получил от модератора чата в мессенджере Telegram, 16-летнего сторонника идеологии „NS/WP“ из Новотроицка, который находился на территории Челябинска», — уточнили в ведомстве.
Суд признал причастность обоих подсудимых к неонацистской идеологии. Новосибирцу дали наказание в виде 4-х лет, а подростку из Новотроицка — 3 года в воспитательной колонии.