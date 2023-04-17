ФСБ задержала главаря ИГИЛ,* планировавшего теракты в Москве и Новосибирске

Главарь террористической организации вербовал граждан Таджикистана в экстремистскую ячейку и незаконно приобретал взрывчатку и оружие. Спецслужбы задержали мужчину на территории Сирии и доставили в Россию. Вместе с главарем были задержаны несколько террористов.