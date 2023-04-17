ФСБ задержала главаря ИГИЛ,* планировавшего теракты в Москве и Новосибирске

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
«ФСБ России пресечена противоправная деятельность одного из главарей международной террористической организации «Исламское государство*» гражданина Республики Таджикистан Назарова Т. М. 1989 года рождения. Установлено, что Назаров Т. М. создал террористическую ячейку с целью совершения диверсий и террористических актов на территории Московского региона и в Новосибирске с использованием самодельных взрывных устройств, которые планировал взорвать в местах массового скопления людей, в том числе на объектах РЖД», - цитирует ТАСС пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.
Главарь террористической организации вербовал граждан Таджикистана в экстремистскую ячейку и незаконно приобретал взрывчатку и оружие. Спецслужбы задержали мужчину на территории Сирии и доставили в Россию. Вместе с главарем были задержаны несколько террористов.
Согласно приговору 2-го Западного окружного военного суда террорист признан виновным в организации террористической ячейки и незаконном приобретении оружия. Экстремист проведет за решеткой всю оставшуюся жизнь, а также уплатит полтора миллиона рублей штрафа.
*деятельность организации запрещена на территории РФ.