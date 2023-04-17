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ФСБ задержала главаря ИГИЛ,* планировавшего теракты в Москве и Новосибирске

17 апреля 2023, 11:31
Фото: 1MI
Террориста приговорили к пожизненному заключению

ФСБ арестовала главаря ИГИЛ*Б планировавшего теракт в Новосибирске

В Федеральной службе безопасности пресекли опасную деятельность одного из главарей ИГИЛ*. Мужчина планировал теракты в Москве и Новосибирске.
«ФСБ России пресечена противоправная деятельность одного из главарей международной террористической организации «Исламское государство*»  гражданина Республики Таджикистан Назарова Т. М. 1989 года рождения. Установлено, что Назаров Т. М. создал террористическую ячейку с целью совершения диверсий и террористических актов на территории Московского региона и в Новосибирске с использованием самодельных взрывных устройств, которые планировал взорвать в местах массового скопления людей, в том числе на объектах РЖД», - цитирует ТАСС пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.

Главарь террористической организации вербовал граждан Таджикистана в экстремистскую ячейку и незаконно приобретал взрывчатку и оружие. Спецслужбы задержали мужчину на территории Сирии и доставили в Россию. Вместе с главарем были задержаны несколько террористов.

Согласно приговору 2-го Западного окружного военного суда террорист признан виновным в организации террористической ячейки и незаконном приобретении оружия. Экстремист проведет за решеткой всю оставшуюся жизнь, а также уплатит полтора миллиона рублей штрафа.

*деятельность организации запрещена на территории РФ.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#ФСБ#Терроризм
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