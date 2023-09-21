В Новосибирске старшая по подъезду выгнала с детской площадки мать с ребенком

В Новосибирске женщина с ребенком были вынуждены покинуть детскую площадку. Событие произошло на улице А. Лежена, 15. Местная жительница по имени Яна столкнулась с агрессией со стороны пожилой женщины, когда они хотели зайти на площадку для игр в чужой двор из соседнего дома. Та начала громко кричать на нее и ребенка, утверждая, что они собираются загрязнить территорию.