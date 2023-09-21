В Новосибирске старшая по подъезду выгнала с детской площадки мать с ребенком

Posted Сегодня, 02:15
Published Сегодня, 02:15
Modified Сегодня, 02:17
Updated Сегодня, 02:17
В Новосибирске женщина с ребенком были вынуждены покинуть детскую площадку. Событие произошло на улице А. Лежена, 15. Местная жительница по имени Яна столкнулась с агрессией со стороны пожилой женщины, когда они хотели зайти на площадку для игр в чужой двор из соседнего дома. Та начала громко кричать на нее и ребенка, утверждая, что они собираются загрязнить территорию.
«Я ей объясняю, что мы с маленьким ребенком просто хотели поиграть на площадке. И у нас даже нет конфет, чтобы выбрасывать фантики и мусорить», — рассказала женщина изданию НГС.
После этого мать с ребенком все-таки смогли зайти на детскую площадку. В какой-то момент пожилая женщина вернулась и запечатлела «незнакомцев» на видео, а затем опубликовала его в местных чатах. Сама старшая по дому объяснила, что тем утром убиралась на территории и гости попали под горячую руку.