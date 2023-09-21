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Женщину не пустили на соседнюю площадку

В Новосибирске старшая по подъезду выгнала с детской площадки мать с ребенком

21 сентября 2023, 02:15
Фото: 1MI
Женщину не пустили на соседнюю площадку
Мать с ребенком были выгнаны с детской площадки в Новосибирске, после того как на них кричала пожилая женщина, обвиняя их в загрязнении территории.

В Новосибирске женщина с ребенком были вынуждены покинуть детскую площадку. Событие произошло на улице А. Лежена, 15. Местная жительница по имени Яна столкнулась с агрессией со стороны пожилой женщины, когда они хотели зайти на площадку для игр в чужой двор из соседнего дома. Та начала громко кричать на нее и ребенка, утверждая, что они собираются загрязнить территорию.

«Я ей объясняю, что мы с маленьким ребенком просто хотели поиграть на площадке. И у нас даже нет конфет, чтобы выбрасывать фантики и мусорить», — рассказала женщина изданию НГС.

После этого мать с ребенком все-таки смогли зайти на детскую площадку. В какой-то момент пожилая женщина вернулась и запечатлела «незнакомцев» на видео, а затем опубликовала его в местных чатах. Сама старшая по дому объяснила, что тем утром убиралась на территории и гости попали под горячую руку.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Дети#Эмилия Губарева
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