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Дама не смогла дотерпеть до дома

«Любому может приспичить»: горе-мать из Новосибирска облегчилась в подъезде с камерой

25 августа 2023, 09:12
Фото: скриншот видео / Atas.info
Дама не смогла дотерпеть до дома
В Новосибирске произошел вопиющий инцидент. Женщина с маленьким ребенком справила большую нужду прямо в подъезде дома в Кировском районе города. Это был подъезд современной многоэтажки, оснащенный видеокамерой.

Инцидент произошел вечером 23 августа в подъезде многоквартирного дома на улице Виктора Шевелева, 16. При этом горе-мать была вместе с маленьким ребенком.

На видеозаписи хорошо видно, как женщина поднимается по лестнице и ставит ребенка на пол. Затем она приспускает штаны с подтяжками и здесь же справляет большую нужду. Закончив дела, сибирячка преспокойно одевается и уходит. Каких-либо туалетных принадлежностей у нее с собой нет.

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Стоит отметить, что в комментариях к видео сибиряки жалеют женщину.

«Это очень опасная ситуация, когда терпеть уже нет сил. Помню, что ехал в междугородном автобусе и мочевой пузырь чуть не лопнул», — пишет новосибирец под ником Конал. «Не оправдываю ее поступок, но ситуации в жизни бывают разные, в начале видео видно что она еле терпит», — вторит ему комментатор под ником Ha3Jl0 _☆_8с€m. «Всякое бывает. Жалко ее. А тот, кто додумался это выложить в интернет — пусть с ним случится тоже самое», — возмущается Вера Светлых.

Впрочем, хватает и гневных комментариев. «Улица Шевелева — гетто на окраине. Там полно бывших детдомовцев и прочих, получивших социальное жиль», — пишет сибиряк под ником NB. «Россия-матушка», — ехидничает комментатор под ником Эрик К.

Стоит отметить, что в Новосибирске произошла не менее вопиющая история. Пьяная девушка умудрилась перепутать квартиру и зайти в дом к чужим людям. Там сибирячка сходила в туалет, а потом легла в постель к хозяевам. История стала достоянием социальных сетей, а сама виновница умоляла убрать порочащие ее видео.

Корреспондентом Atas.info отправлен запрос в ГУ МВД по Новосибирской области для выяснения обстоятельств произошедшего.

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