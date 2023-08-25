«Любому может приспичить»: горе-мать из Новосибирска облегчилась в подъезде с камерой

«Это очень опасная ситуация, когда терпеть уже нет сил. Помню, что ехал в междугородном автобусе и мочевой пузырь чуть не лопнул», — пишет новосибирец под ником Конал. «Не оправдываю ее поступок, но ситуации в жизни бывают разные, в начале видео видно что она еле терпит», — вторит ему комментатор под ником Ha3Jl0 _☆_8с€m. «Всякое бывает. Жалко ее. А тот, кто додумался это выложить в интернет — пусть с ним случится тоже самое», — возмущается Вера Светлых.