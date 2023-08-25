«Любому может приспичить»: горе-мать из Новосибирска облегчилась в подъезде с камерой

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Инцидент произошел вечером 23 августа в подъезде многоквартирного дома на улице Виктора Шевелева, 16. При этом горе-мать была вместе с маленьким ребенком.
На видеозаписи хорошо видно, как женщина поднимается по лестнице и ставит ребенка на пол. Затем она приспускает штаны с подтяжками и здесь же справляет большую нужду. Закончив дела, сибирячка преспокойно одевается и уходит. Каких-либо туалетных принадлежностей у нее с собой нет.
Стоит отметить, что в комментариях к видео сибиряки жалеют женщину.
«Это очень опасная ситуация, когда терпеть уже нет сил. Помню, что ехал в междугородном автобусе и мочевой пузырь чуть не лопнул», — пишет новосибирец под ником Конал. «Не оправдываю ее поступок, но ситуации в жизни бывают разные, в начале видео видно что она еле терпит», — вторит ему комментатор под ником Ha3Jl0 _☆_8с€m. «Всякое бывает. Жалко ее. А тот, кто додумался это выложить в интернет — пусть с ним случится тоже самое», — возмущается Вера Светлых.
Впрочем, хватает и гневных комментариев. «Улица Шевелева — гетто на окраине. Там полно бывших детдомовцев и прочих, получивших социальное жиль», — пишет сибиряк под ником NB. «Россия-матушка», — ехидничает комментатор под ником Эрик К.
Стоит отметить, что в Новосибирске произошла не менее вопиющая история. Пьяная девушка умудрилась перепутать квартиру и зайти в дом к чужим людям. Там сибирячка сходила в туалет, а потом легла в постель к хозяевам. История стала достоянием социальных сетей, а сама виновница умоляла убрать порочащие ее видео.
Корреспондентом Atas.info отправлен запрос в ГУ МВД по Новосибирской области для выяснения обстоятельств произошедшего.