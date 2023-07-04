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«Хорошая девочка, к лотку приучена»: сибиряки не верят в пьяную девушку в постели

4 июля 2023, 10:30
Фото: ВК / АСТ-54
Сибиряки считают, что имела место измена

В Новосибирске вовсю обсуждают появление пьяной девушки у семейной пары

В социальных сетях вовсю обсуждают историю с пьяной сибирячкой, проникшей в чужую квартиру. Незнакомка справила в ней нужду и уснула в постели вместе с хозяевами. Однако многие считают, что все не так однозначно.
«Одни случайно забыли закрыть дверь на ночь, а другая случайно именно в эту квартиру попала. Какое совпадение случайностей», — иронизирует Анастасия Татур.

Остальные новосибирцы поддерживают данную версию. «Ноги чистые. Наверное, в шкафу была», — замечает Дмитрий Милиршенко. «Самое интересное, что прекрасно знает, где кровать», — вторит ему Эльвира Краснова. «Стоит задуматься о своем благоверном. Да и двери закрывать надо», — пишет Олег Орлов.

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Версия с любовницей, которая столь оригинальным образом выкрутилась из непростой ситуации, обрастает новыми деталями и подробностями.

«Да там муж больше всех испугался, что жена выкинет сразу двоих. Узнать бы всю историю ее попадания в квартиру. Лично мне кажется, что муж знает больше, чем утверждается», — занимается конспирологией пользователь под ником Добрая Душа.

«Повезло, что вам головы во сне не отпилили. Если у девочки ноги чистые, то это любовница, которой муж специально дверь оставил открытой и сказал, чтобы она свалила, когда жена уснет. А та взяла и постановку такую устроила», — предполагает Роман Федоров. «Кот так к чужим не полезет», — замечает Евгений Голубев. «Муж спалился на ровном месте. Да вы посмотрите: кошка идет к ней, как к своей знакомой», — делится познаниями в зоопсихологии сибиряк под псевдонимом Сергей Николаевич.

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Часть новосибирцев даже обратили внимание на подозрительно быстрое хождение в туалет.

«Мне кажется, что любовница мужика перебрала и забыла, что жена дома и пришла. Ну, либо спьяну было пофиг. Так хорошо ориентироваться в квартире, в которой не разу не был, тихо и бесшумно сделать свои дела и знать, куда идти спать», — выдвигает свою версию Кристина Дедова.

«Хорошая девочка, к лотку приучена», — глумится Татьяна Купряшина.

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Обсуждение интимных деталей плавно переросло в ассоциации с известным фильмом Эльдара Рязанова. «А она с друзьями не имеет привычки ходить с друзьями в баню?», — интересуется Павел Готхарт. «Мысли мужа: моя Надя приехала», — пишет Юлия Цупрунова. «Ирония судьбы или с Легкой девушкой», — шутит Антон Браун.

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На этом фоне совершенно теряются комментарии в пользу девушки. Некоторые считают, что подобное обсуждение является издевательством.

«Боже… Напоили бы человека чаем крепким. Спросили бы, все ли у нее хорошо. Нет — снимать и сразу в сеть. Взрослые, а ведут себя как дети», — возмущается Елена Скуба.

«Мда, по всем пабликам надо выложить. Зачем? Чтобы оскорбить, конечно. Понятно, что пьяная, будет уроком. Но зачем так хотеть унизить человека?», — соглашается с ней Ольга Шумейко. «Вот непонятно, зачем на всеобщее обозрение эту ситуацию выставлять. Орнули тут тысячи человек, а как друзья к ней теперь ходить будут?», — отмечает Михаил Анисимов.

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