«Хорошая девочка, к лотку приучена»: сибиряки не верят в пьяную девушку в постели

«Повезло, что вам головы во сне не отпилили. Если у девочки ноги чистые, то это любовница, которой муж специально дверь оставил открытой и сказал, чтобы она свалила, когда жена уснет. А та взяла и постановку такую устроила», — предполагает Роман Федоров. «Кот так к чужим не полезет», — замечает Евгений Голубев. «Муж спалился на ровном месте. Да вы посмотрите: кошка идет к ней, как к своей знакомой», — делится познаниями в зоопсихологии сибиряк под псевдонимом Сергей Николаевич.