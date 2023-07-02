Новорожденный ребенок оказался заперт в квартире без родителей в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
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1 июля в 16:40 спасатели МАСС прибыли в Октябрьский районе.
Выяснилось, что в доме на улице Высоцкого захлопнулась дверь, а в квартире остались малолетние дети. Доступ в квартиру был обеспечен специалистами.
Двоих детей 2023 и 2018 года рождения передали родителю. В медицинской помощи несовершеннолетние не нуждались. Работы завершены в 17:15.
Напомним, ранее прокуроры и полицейские в Новосибирске начали поиск детей-мигрантов, которые безудержно бегают по городу с ножами. Маленькие проказники приближаются к местным жителям и шутя или всерьез угрожают им холодным оружием.