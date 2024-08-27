Обезображенный артефакт времен СССР привели в порядок в Новосибирске

Автор проекта, художник и исполнитель мозаики — Сергей Григорьев. Он пришел на «субботник» вместе с дочерью и рассказал, что в 80-е годы разработал проекты нескольких нестандартных автобусных остановов для Академгородка, но воплотить их в жизнь не удалось из-за нехватки финансов.