Обезображенный артефакт времен СССР привели в порядок в Новосибирске

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Энтузиасты очистили пассажирский павильон на остановке «Проспект Строителей» от мусорных наслоений на инкрустированных мозаикой стенах. Павильон был изготовлен в мастерской строительного управления отделочных работ «Сибакадемстроя» и установлен в 1984 году.
Автор проекта, художник и исполнитель мозаики — Сергей Григорьев. Он пришел на «субботник» вместе с дочерью и рассказал, что в 80-е годы разработал проекты нескольких нестандартных автобусных остановов для Академгородка, но воплотить их в жизнь не удалось из-за нехватки финансов.
«Рассказал нам о том, как они собирали мозаику в мастерской, какой был способ сделать лицевую и оборотную стороны стен и что клей, который столько лет держит все детали работы и не осыпается, придумал он сам! Представляете! 40 лет остановка радует нас своей красотой! Выходит, у нее юбилей», — говорит создательница «Интегрального музея Академгородка» Анастасия Близнюк.
Инициатором приведения павильона в первоначальное состояние, стал выпускник физфака НГУ Евгений Козионов. Он же и выяснил тонкости приготовления клеевой основы.
«Состав клея подбирался опытным путем и проверялся на устойчивость к температурным перепадам — мозаика, посаженная на этот клей, выставлялась на мороз, потом в печь для обжига, потом опять на мороз и лишь выдержав все эти испытания клеевой состав признавался годным для использования», — рассказал активист.
Мозаичные панно в качестве украшения зданий стали широко использовать в 60-70 годы прошлого века, на пике расцвета архитектурного стиля советский модернизм.
Некоторые мозаики в Новосибирске, выполненные известными художниками и архитекторами, признаны объектами культурного наследия. Другие же лишены этого статуса и постепенно разрушаются.