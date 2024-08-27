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Несколько подобных павильонов в Новосибирске были снесены в 90-е и 2000-е годы

Обезображенный артефакт времен СССР привели в порядок в Новосибирске

27 августа 2024, 04:43
Фото: atas.info
Несколько подобных павильонов в Новосибирске были снесены в 90-е и 2000-е годы
Советский мозаичный павильон отмыли в новосибирском Академгородке, об этом рассказали активные жители города.

Энтузиасты очистили пассажирский павильон на остановке «Проспект Строителей» от мусорных наслоений на инкрустированных мозаикой стенах. Павильон был изготовлен в мастерской строительного управления отделочных работ «Сибакадемстроя» и установлен в 1984 году.

Автор проекта, художник и исполнитель мозаики — Сергей Григорьев. Он пришел на «субботник» вместе с дочерью и рассказал, что в 80-е годы разработал проекты нескольких нестандартных автобусных остановов для Академгородка, но воплотить их в жизнь не удалось из-за нехватки финансов.

«Рассказал нам о том, как они собирали мозаику в мастерской, какой был способ сделать лицевую и оборотную стороны стен и что клей, который столько лет держит все детали работы и не осыпается, придумал он сам! Представляете! 40 лет остановка радует нас своей красотой! Выходит, у нее юбилей», — говорит создательница «Интегрального музея Академгородка» Анастасия Близнюк.
Активисты обещают и дальше следить за стоянием советского архитектурного наследства
Видео: atas.info

Инициатором приведения павильона в первоначальное состояние, стал выпускник физфака НГУ Евгений Козионов. Он же и выяснил тонкости приготовления клеевой основы.

«Состав клея подбирался опытным путем и проверялся на устойчивость к температурным перепадам — мозаика, посаженная на этот клей, выставлялась на мороз, потом в печь для обжига, потом опять на мороз и лишь выдержав все эти испытания клеевой состав признавался годным для использования», — рассказал активист.

Мозаичные панно в качестве украшения зданий стали широко использовать в 60-70 годы прошлого века, на пике расцвета архитектурного стиля советский модернизм.

Некоторые мозаики в Новосибирске, выполненные известными художниками и архитекторами, признаны объектами культурного наследия. Другие же лишены этого статуса и постепенно разрушаются.

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