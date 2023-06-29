Мозаика «Труд, наука и культура» выполнена художником-монументалистом Василием Кирьяновым в 1975 году. Он приехал в Новосибирск после окончания Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина и служил в художественном фонде. Кроме панно на Красном проспекте, 65, Кирьянов создал мозаики «Строители», «Наш город», «Хоккеисты» на стадионе «Спартак», «Вечная весна» во Дворце бракосочетаний, «Детские игры» в ДК оловокомбината. Часть работ не сохранилась.