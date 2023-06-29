Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Updated Сегодня, 04:56
Мозаичное панно, расположенное на здании так называемого Дома профсоюзов по адресу Красный проспект, 65, включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Эксперты пришли к выводу, что эта монументальная работа обладает всеми особенностями, необходимыми для получения охранного статуса. Об этом говорится в ведомственном приказе за подписью начальника государственной инспекции по охране объектов культурного населения Елены Макавчик.
«Маленькая, но симпатичная победа! Жду, когда уже монументальную работу Василия Кирьянова признают объектом культурного наследия и внесут в соответствующий реестр», — откликнулась на это решение ведомства гражданская активистка Елена Гавровская, известная своей бескомпромиссной позицией в части сохранения исторических памятников.
О результатах экспертизы мозаики «Письменность и печать», расположенном на здании издательства «Советская Сибирь», которая началась одновременно с исследованием панно на Красном проспекте, пока ничего не сообщается.
Ранее инспекция по охране объектов культурного наследия отказалась признать историческую ценность мозаичной монументальной работы Владимира Сокола «Покорители Оби».
Мозаика «Труд, наука и культура» выполнена художником-монументалистом Василием Кирьяновым в 1975 году. Он приехал в Новосибирск после окончания Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина и служил в художественном фонде. Кроме панно на Красном проспекте, 65, Кирьянов создал мозаики «Строители», «Наш город», «Хоккеисты» на стадионе «Спартак», «Вечная весна» во Дворце бракосочетаний, «Детские игры» в ДК оловокомбината. Часть работ не сохранилась.