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В центре Новосибирска отремонтируют объект культурного наследия за 18 млн рублей

17 мая 2023, 05:11
Фото: 2GIS
Дом был построен в 1955 году

В Новосибирске на ремонт "сталинки", признанной памятником, потратят 18 млн рублей

Объявлен аукцион на ремонт здания в стиле сталинского ампира, расположенного на пересечении Красного проспекта и улицы Достоевского. Жилой дом построен в 1955 году

Фонд модернизации и развития ЖКХ Новосибирской области объявил электронный аукцион на выполнение ремонтных работ на фасаде и в подвале жилого дома по адресу ул. Достоевского, 14. Начальная цена аукциона 17 893 671,24 рублей. Как следует из аукционной документации, размещенной на площадке РТС-тендер, за эти деньги подрядчик должен снять старую штукатурку, заделать дефекты в кирпичных стенах и оштукатурить заново фасад и цоколь здания, отреставрировать декоративные элементы вокруг окон на 3 и 5 этаже и выполнить еще ряд мелких фасадных работ. В подвале так же необходимо выполнить отделочные работы на стенах и потолке, отремонтировать помещение электрощитовой, обустроить спуски в подвал.

Подрядчик должен обладать лицензий на право выполнения работ на объектах культурного наследия. Дом в стиле сталинского ампира был построен в 1955 году, а в 2005 его признали объектом культурного наследия регионального значения. Все работы должны быть завершены до 25 декабря 2023 года.

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#Ремонт#Памятник#Жилой дом#Город#Новосибирск
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