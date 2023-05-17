Фонд модернизации и развития ЖКХ Новосибирской области объявил электронный аукцион на выполнение ремонтных работ на фасаде и в подвале жилого дома по адресу ул. Достоевского, 14. Начальная цена аукциона 17 893 671,24 рублей. Как следует из аукционной документации, размещенной на площадке РТС-тендер, за эти деньги подрядчик должен снять старую штукатурку, заделать дефекты в кирпичных стенах и оштукатурить заново фасад и цоколь здания, отреставрировать декоративные элементы вокруг окон на 3 и 5 этаже и выполнить еще ряд мелких фасадных работ. В подвале так же необходимо выполнить отделочные работы на стенах и потолке, отремонтировать помещение электрощитовой, обустроить спуски в подвал.