atas.info
ГлавноеВсе новости

Мозаика

Выбрать дату
2024
В мэрии Новосибирска представили план сохранения мозаичной остановки на Расточке
Павильон, построенный во времена СССР, реконструируют в 2025 году, заявил глава департамента транспорта.
29 октября, 08:35
Мозаичную остановку на новосибирской Расточке сохранят и реставрируют
26 октября, 07:31
Ради типового павильона власти согласились уничтожить мозаику времен СССР
23 октября, 05:10
Обезображенный артефакт времен СССР привели в порядок в Новосибирске
27 августа, 04:43
Бесхозное панно «Покорители Оби» взяла на баланс мэрия Новосибирска
21 марта, 05:07
2023
Мозаику «Мир» в Речкуновском санатории под Новосибирском не признали памятником
4 декабря 2023, 11:04
В Новосибирске с фасада ДК «Строитель» демонтируют легендарную мозаику
5 сентября 2023, 10:03
В Новосибирске мозаику «Труд, наука и культура» почти признали культурным наследием
29 июня 2023, 04:54

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика