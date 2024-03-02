Поезд сбил 14-летнюю девочку в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
В Первомайском районе утром 2 марта поезд сбил 14-летнюю девочку. Она переходила через железнодорожные пути на остановке «Матвеевка». Подросток получила травмы. Западно-Сибирская транспортная прокуратура уже начала проверку этого происшествия.
Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения норм безопасности при использовании железнодорожных объектов и работы предприятий и органов, отвечающих за предотвращение правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.
Напомним, ранее поезд насмерть сбил пьяного новосибирца на станции Дупленская. Он переходил пути вместе со своим братом — перед этим мужчины выпили.