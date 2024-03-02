Поезд сбил 14-летнюю девочку в Новосибирске

В Первомайском районе утром 2 марта поезд сбил 14-летнюю девочку. Она переходила через железнодорожные пути на остановке «Матвеевка». Подросток получила травмы. Западно-Сибирская транспортная прокуратура уже начала проверку этого происшествия.