atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Девочка травмировалась

Поезд сбил 14-летнюю девочку в Новосибирске

2 марта 2024, 06:09
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Девочка травмировалась
Девочка-подросток была сбита электропоездом в Первомайском районе Новосибирска.

В Первомайском районе утром 2 марта поезд сбил 14-летнюю девочку. Она переходила через железнодорожные пути на остановке «Матвеевка». Подросток получила травмы. Западно-Сибирская транспортная прокуратура уже начала проверку этого происшествия.

Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения норм безопасности при использовании железнодорожных объектов и работы предприятий и органов, отвечающих за предотвращение правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.

Напомним, ранее поезд насмерть сбил пьяного новосибирца на станции Дупленская. Он переходил пути вместе со своим братом — перед этим мужчины выпили.

Поезд насмерть сбил пьяного новосибирца на станции Дупленская
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирские подростки прицепляются к поездам — что с ними будетРЖД выплатит детям почти 400 тысяч рублей — их отца сбил поезд под Новосибирском
#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Поезд#Эмилия Губарева#Остановка#Первомайский район
Подпишитесь
Как летать на дроне в городе с 1 марта: рассказываем об изменениях в правилах
Вчера, 02:00
Как работает Новосибирский зоопарк с 1 марта 2024
Вчера, 03:00
Студия Артемия Лебедева разработала навигацию для аэропорта Толмачево
29 февраля, 11:34
Схватка за ЦУМ: новый проект планировки спорной территории готовят в мэрии
29 февраля, 07:11
Музыка КиШа и гастроли стендаперов: афиша мероприятий на март в Новосибисрке
Вчера, 02:15
Путин предложил списать регионам 2/3 задолженности. Сколько простят Новосибирску?
29 февраля, 11:00