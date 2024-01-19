РЖД выплатит детям почти 400 тысяч рублей — их отца сбил поезд под Новосибирском

Суд взыскал с ОАО «РЖД» моральный и материальный ущерб в пользу детей мужчины, который в мае 2023 года погиб на перегоне между станциями Сокур и Мошково. Об этом 19 января сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Мужчина получил травму, несовместимую с жизнью. Между тем, у него на иждивении были двое несовершеннолетних детей.



Родственники погибшего обратились в транспортную прокуратуру.



Суд постановил выплатить детям 300 тысяч рублей за моральный вред и 88 тысяч рублей — за материальный. Также детям каждый месяц будут выплачивать по 6 тысяч рублей до их совершеннолетия.