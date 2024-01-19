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РЖД выплатит детям почти 400 тысяч рублей за сбитого поездом отца в Новосибирске

РЖД выплатит детям почти 400 тысяч рублей — их отца сбил поезд под Новосибирском

19 января 2024, 08:07
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

РЖД выплатит детям почти 400 тысяч рублей за сбитого поездом отца в Новосибирске

Суд взыскал с ОАО «РЖД» моральный и материальный ущерб в пользу детей мужчины, который в мае 2023 года погиб на перегоне станций Сокур-Мошково. Помимо этого, ежемесячно детям будут выплачивать по 6 тысяч рублей.

Суд взыскал с ОАО «РЖД» моральный и материальный ущерб в пользу детей мужчины, который в мае 2023 года погиб на перегоне между станциями Сокур и Мошково. Об этом 19 января сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Мужчина получил травму, несовместимую с жизнью. Между тем, у него на иждивении были двое несовершеннолетних детей.

Родственники погибшего обратились в транспортную прокуратуру.

Суд постановил выплатить детям 300 тысяч рублей за моральный вред и 88 тысяч рублей — за материальный. Также детям каждый месяц будут выплачивать по 6 тысяч рублей до их совершеннолетия.

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#Происшествия#Дети#Железная дорога#РЖД#Алёна Рогонова
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