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Мужчина погиб

Трагедия в Новосибирской области: пьяного мотоциклиста переехал поезд

29 сентября 2023, 02:14
Фото: atas.info
Мужчина погиб

В Новосибирской области пьяного мотоциклиста сбил грузовой поезд

В результате инцидента на станции Кирзинская в Новосибирской области пьяный мотоциклист погиб: он выехал на железнодорожные пути.

В Новосибирской области в Барабинском районе пьяный мотоциклист столкнулся с грузовым поездом. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

Трагедия произошла на станции Кирзинская. Как удалось предварительно выяснить, мужчина, находившийся в состоянии опьянения, решил проехать через железнодорожные пути.

Мотоциклиста сбил поезд. В результате полученных травм сибиряк скончался. На месте инцидента прибыла следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Погиб#Мотоциклист#Поезд#Эмилия Губарева
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