Трагедия в Новосибирской области: пьяного мотоциклиста переехал поезд

Posted Сегодня, 02:14
Published Сегодня, 02:14
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Updated Сегодня, 02:16
В Новосибирской области в Барабинском районе пьяный мотоциклист столкнулся с грузовым поездом. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции.
Трагедия произошла на станции Кирзинская. Как удалось предварительно выяснить, мужчина, находившийся в состоянии опьянения, решил проехать через железнодорожные пути.
Мотоциклиста сбил поезд. В результате полученных травм сибиряк скончался. На месте инцидента прибыла следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются.