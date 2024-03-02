Стали известны подробности гибели 14-летней девочки на станции в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Утром 2 марта в Новосибирске произошло происшествие — 14-летняя девочка погибла под колесами поезда на станции «Матвеевка». Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Как стало известно, девочка опаздывала на электричку и побежала покупать билет. В этот момент она перебегала пути и не успела оказаться на перроне.
После происшествия, девочка была жива, однако скончалась в реанимационной машине. В настоящий момент следствие проводит проверку данного случая.