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Девочка погибла

Стали известны подробности гибели 14-летней девочки на станции в Новосибирске

2 марта 2024, 07:57
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Девочка погибла
14-летняя девочка в Новосибирске погибла, попав под поезд, когда пыталась перебежать пути.

Утром 2 марта в Новосибирске произошло происшествие — 14-летняя девочка погибла под колесами поезда на станции «Матвеевка». Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Как стало известно, девочка опаздывала на электричку и побежала покупать билет. В этот момент она перебегала пути и не успела оказаться на перроне.

После происшествия, девочка была жива, однако скончалась в реанимационной машине. В настоящий момент следствие проводит проверку данного случая.

Поезд сбил 14-летнюю девочку в Новосибирске
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