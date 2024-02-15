Электричку запустят в микрорайон Клюквенный на окраине Новосибирска

Летом текущего года на территории микрорайона Клюквенный появится остановка для пригородных электричек. Об это в ходе работы Сибирской строительной недели сообщил заместитель генерального директора Агентства жилищного строительства Новосибирской области Александр Савоськин. Сейчас идет проектирование и строительство коммуникаций к площадкам под строительство жилья, очистных сооружений и ливневой канализации.