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Станцию построят в рамках проекта «Городская электричка»

Электричку запустят в микрорайон Клюквенный на окраине Новосибирска

15 февраля 2024, 13:00
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Станцию построят в рамках проекта «Городская электричка»
До 1 августа 2024 года на территории микрорайона Клюквенный будет построена остановочная платформа пригородных электропоездов. Это совместный проект РЖД и регионального агентства жилищного строительства

Летом текущего года на территории микрорайона Клюквенный появится остановка для пригородных электричек. Об это в ходе работы Сибирской строительной недели сообщил заместитель генерального директора Агентства жилищного строительства Новосибирской области Александр Савоськин. Сейчас идет проектирование и строительство коммуникаций к площадкам под строительство жилья, очистных сооружений и ливневой канализации.

Кроме того, начата подготовка проектно-сметной документации на строительство в Клюквенном политехнического колледжа, рассчитанного на 2500 мест, сообщает издание BFM-Новосибирск.

Микрорайон Клюквенный расположен между микрорайонами Родники и Снегири, был включен в состав Новосибирска в 2005 года, до этого имел статус поселка Новосибирского района. Застроен 12-ю 1-3 этажными домами послевоенной постройки.

Развитием территории Клюквенного занимается Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области. Предполагается, что строительство будет разбито на три этапа: 1 очередь — ввод 2025–2026 годы, 2 очередь — ввод 2027–2028, 3 очередь — до 2033 г. Всего предполагается построить более 1 млн квадратных метров жилья.

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#Новосибирск#РЖД#Электричка#Микрорайон Клюквенный#Станция
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