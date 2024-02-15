Электричку запустят в микрорайон Клюквенный на окраине Новосибирска

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Updated Сегодня, 13:03
Летом текущего года на территории микрорайона Клюквенный появится остановка для пригородных электричек. Об это в ходе работы Сибирской строительной недели сообщил заместитель генерального директора Агентства жилищного строительства Новосибирской области Александр Савоськин. Сейчас идет проектирование и строительство коммуникаций к площадкам под строительство жилья, очистных сооружений и ливневой канализации.
Кроме того, начата подготовка проектно-сметной документации на строительство в Клюквенном политехнического колледжа, рассчитанного на 2500 мест, сообщает издание BFM-Новосибирск.
Микрорайон Клюквенный расположен между микрорайонами Родники и Снегири, был включен в состав Новосибирска в 2005 года, до этого имел статус поселка Новосибирского района. Застроен 12-ю 1-3 этажными домами послевоенной постройки.
Развитием территории Клюквенного занимается Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области. Предполагается, что строительство будет разбито на три этапа: 1 очередь — ввод 2025–2026 годы, 2 очередь — ввод 2027–2028, 3 очередь — до 2033 г. Всего предполагается построить более 1 млн квадратных метров жилья.