atas.info
ГлавноеВсе новости

Микрорайон Клюквенный

Выбрать дату
2024
На дорогу до микрорайона «Клюквенный» в Новосибирске потратят 1,4 млрд рублей
24 октября, 09:44
Тысячи деревьев снесут в Новосибирске ради дороги к микрорайону Клюквенный
8 августа, 04:13
Дорогу к новому микрорайону Клюквенный начинают строить под Новосибирском
Заключен контракт на вырубку деревьев на месте будущей автомагистрали, следует из документации, которая имеется в распоряжении Atas.Info.
2 августа, 06:56
Электричку запустят в микрорайон Клюквенный на окраине Новосибирска
15 февраля, 13:00
2023
В Новосибирске вновь объявили торги на право застройки микрорайона Клюквенный
18 июля 2023, 07:00
Микрорайон "Клюквенный" не заинтересовал застройщиков: итоги первого этапа торгов
18 апреля 2023, 06:42
В Новосибирске выставят на торги гигантский микрорайон Клюквенный
Целый микрорайон «Клюквенный» власти Новосибирской области выставят на продажу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
3 марта 2023, 09:03
2022
Гигантский микрорайон Клюквенный появится на окраине Новосибирска
Мэр Новосибирска объявил о старте масштабного проекта по возведению жилых домов в Калининском районе. Это одна из последних площадок в городе, где возможно комплексное массовое строительство
13 октября 2022, 09:58

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика