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Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области объявило о начале второго этапа торгов на право субаренды земельных участков на территории планируемого микрорайона «Клюквенный». Как следует из информации, размещенной на сайте на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov, речь идет о девяти относительно небольших земельных участках, каждый из которых занимает площадь около 5 гектаров. Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 августа.
В ходе первого этапа, итоги которого подвели в апреле текущего года, из пяти земельных участков, выставленных на торги, только два были переданы строительным компаниях на условиях субаренды. Еще три участка остались свободными. Отсутствие интереса застройщиков власти объяснили слишком большой площадью предлагаемых лотов и пообещали раздробить их на более мелкие площадки.
Развитием территории Клюквенного занимается Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области, уже заключены договоры прокладке инженерных коммуникаций и на проектирование внутриквартальных дорог. Предполагается, что строительство будет разбито на три этапа: 1 очередь — ввод 2025–2026 годы, 2 очередь — ввод 2027–2028, 3 очередь — до 2033 г.
Микрорайон Клюквенный расположен между микрорайонами Родники и Снегири, был включен в состав Новосибирска в 2005 года, до этого имел статус поселка Новосибирского района. Застроен 12-ю 1-3 этажными домами послевоенной постройки. Население 249 человек.