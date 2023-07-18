В ходе первого этапа, итоги которого подвели в апреле текущего года, из пяти земельных участков, выставленных на торги, только два были переданы строительным компаниях на условиях субаренды. Еще три участка остались свободными. Отсутствие интереса застройщиков власти объяснили слишком большой площадью предлагаемых лотов и пообещали раздробить их на более мелкие площадки.