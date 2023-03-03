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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

В Новосибирске выставят на торги гигантский микрорайон Клюквенный

3 марта 2023, 09:03
Фото: 1MI
В Новосибирске продадут гигантский микрорайон Клюквенный
Целый микрорайон «Клюквенный» власти Новосибирской области выставят на продажу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Эта территория вошла в областную программу развития микрорайонов. Победитель торгов сможет благоустроить участок площадью 207 га, застроить его многоэтажками, школами и детсадами.

Реализовывать проект будут в три этапа. Сначала сдадут в аренду 6 кварталов в «Клюквенном». Первые квартиры раздадут обманутым дольщикам.

Отмечается, что все инженерные работы берут на себя власти – их проведут за счет бюджета. Конкурс стартует, приблизительно, в конце марта.

Гигантский микрорайон Клюквенный появится на окраине Новосибирска
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#Микрорайон Клюквенный#Продажа#Новосибирск#Новосибирская область#Город#Алина Шефер
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