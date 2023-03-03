В Новосибирске выставят на торги гигантский микрорайон Клюквенный

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Эта территория вошла в областную программу развития микрорайонов. Победитель торгов сможет благоустроить участок площадью 207 га, застроить его многоэтажками, школами и детсадами.
Реализовывать проект будут в три этапа. Сначала сдадут в аренду 6 кварталов в «Клюквенном». Первые квартиры раздадут обманутым дольщикам.
Отмечается, что все инженерные работы берут на себя власти – их проведут за счет бюджета. Конкурс стартует, приблизительно, в конце марта.