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В середине октября будет завершен капитальный ремонт моста через реку Тулу

30 июня 2023, 09:17
Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска
Мост через Тулу вошел в проект капремонта мостовых переходов.
В Кировском районе асфальт на проезжей части, тротуары и трамвайные пути на мосту через реку Тулу будут отремонтированы в октябре.

В 2023 году планируется произвести капитальный ремонт десяти мостовых переходов, в их числе будет отремонтирован автомобильный мост через Тулу в Кировском районе. Этот участок дороги важен, так как является выездом из Кировского района в сторону центра Новосибирска. Ремонт моста будет произведен по всем полосам движения, включая трамвайные пути. Каждый этап дорожных работ будет проверен независимым контролем.

«Движение здесь очень интенсивное, а износ крайне высокий — более 30 лет не было ремонта, и на тротуарной части и на подходах есть провалы. Подрядчик обещает сделать все в срок — окончание работ запланировано на середину октября», — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Дорожное полотно на мосту было введено в эксплуатацию в 1991 году, и с тех пор капитальный ремонт моста не проводился. Согласно национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на ремонт моста через Тулу выделено 129,5 млн рублей, на эту сумму заключен муниципальный контракт.

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Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска

 

На двух полосах уже произведена разборка конструкций, рабочие заменили монолитный цоколь, на него будут установлены барьерные ограждения. Ремонт ведется почти круглосуточно, так как на дороге интенсивное движение. МУП «Горэлектротранспорт» проведет ремонт трамвайных путей, после чего на них будет укреплено дорожное покрытие.

В планах ремонт конструкций опор моста, также будет заменены деформационные швы, установлено барьерное ограждение, укреплены конусы устоев. В завершении мост покрасят и произведут монтаж шести опор для освещения.

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Из-за ремонта сужено движение по ул. Ватутина. Кроме того, ремонтные работы ведутся на Щетинкина и Бетонной, где тоже сужены дорожные полосы для поезда автомобилей.

#Ольга Храмушкина#Транспорт#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Дороги#Ремонт#Капитальный ремонт
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