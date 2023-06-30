В 2023 году планируется произвести капитальный ремонт десяти мостовых переходов, в их числе будет отремонтирован автомобильный мост через Тулу в Кировском районе. Этот участок дороги важен, так как является выездом из Кировского района в сторону центра Новосибирска. Ремонт моста будет произведен по всем полосам движения, включая трамвайные пути. Каждый этап дорожных работ будет проверен независимым контролем.