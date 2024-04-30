В цвета украинского флага покрасили двор в Новосибирске — жильцы в ужасе

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
Инцидент с покрашенными бордюрами произошел в Калининском районе города на улице Танковой. Жители близлежащих домов возмутились в соцсетях, что их бордюры во дворе покрасили в желто-голубой цвет, который олицетворяет флаг Украины.
Горожане назвали это «непатриотичным» поступком, поэтому пожаловались в управляющую компанию. Там пообещали, что в ближайшее время все исправят.
Бордюр перекрасят в красно-синий. Известно, что цвета синий и желтый УК выбрали рандомным способом, без задней мысли.