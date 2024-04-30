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Published Сегодня, 03:27

Modified Сегодня, 03:29

Updated Сегодня, 03:29

Сейчас их будут перекрашивать

В цвета украинского флага покрасили двор в Новосибирске — жильцы в ужасе

30 апреля 2024, 03:27
Фото: 1MI
Сейчас их будут перекрашивать
В цвета, похожие на флаг другого государства, покрасили бордюры в Новосибирске, что возмутило горожан в соцсетях.

Инцидент с покрашенными бордюрами произошел в Калининском районе города на улице Танковой. Жители близлежащих домов возмутились в соцсетях, что их бордюры во дворе покрасили в желто-голубой цвет, который олицетворяет флаг Украины.

Горожане назвали это «непатриотичным» поступком, поэтому пожаловались в управляющую компанию. Там пообещали, что в ближайшее время все исправят.

Бордюр перекрасят в красно-синий. Известно, что цвета синий и желтый УК выбрали рандомным способом, без задней мысли.

Фото: Новосибирск с огоньком
Покрашенный в цвета украинского флага двор возмутил новосибирцев
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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск#Украина#Флаг#Двор
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