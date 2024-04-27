Покрашенный в цвета украинского флага двор возмутил новосибирцев

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
В Новосибирске жители Пашино возмутились цветами свежеокрашенного общественниками бордюра. Люди активно принялись обсуждать в соцсетях сине-желтое ограждение газона, заподозрив в этом определенную провокацию.
По словам главы общественного движения и лидера местной ячейки политической партии Андрея Щукина, это не более чем совпадение. Оказалось, что синюю и желтую краску предоставила пенсионерка, которая ранее обратилась с просьбой обновить к грядущему лету бордюры во дворе.
Политик отметил, что его люди купили только кисти. Кроме того им пришлось «отшоркать от лохмотьев» ограждающие клумбу бетонные бордюры.
Также Щукин попросил не искать в данной истории никакой политической подоплеки. В то же время представитель левого движения заметил, что он с коллегами выступает за любой пиар — но кроме некролога, пишет Сибкрай.