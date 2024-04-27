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Покрашенный в цвета украинского флага двор возмутил новосибирцев

Покрашенный в цвета украинского флага двор возмутил новосибирцев

27 апреля 2024, 11:39
Фото: Группа «Пашинские вести» в ВК
Жителям Пашино не понравился бордюр, выкрашенный в цвета флага Украины, исполнители работ попросили не искать тут политической подоплеки, уточнили общественники.

В Новосибирске жители Пашино возмутились цветами свежеокрашенного общественниками бордюра. Люди активно принялись обсуждать в соцсетях сине-желтое ограждение газона, заподозрив в этом определенную провокацию.

По словам главы общественного движения и лидера местной ячейки политической партии Андрея Щукина, это не более чем совпадение. Оказалось, что синюю и желтую краску предоставила пенсионерка, которая ранее обратилась с просьбой обновить к грядущему лету бордюры во дворе.

Политик отметил, что его люди купили только кисти. Кроме того им пришлось «отшоркать от лохмотьев» ограждающие клумбу бетонные бордюры.

Также Щукин попросил не искать в данной истории никакой политической подоплеки. В то же время представитель левого движения заметил, что он с коллегами выступает за любой пиар — но кроме некролога, пишет Сибкрай.

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#Юрий Фомиченко#Политика#Происшествия#Новосибирск#Соцсети#Пашино#Бордюр#Флаг Украины
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