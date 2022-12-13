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В Новосибирске почти 100 человек получили гололедные травмы

Сегодня, 03:30
Фото: 1MI
Самыми опасными местами остаются дворы жилых домов

В Новосибирске растет число травм из-за гололеда

За минувшую неделю в городе отмечен рост травм из-за гололеда. Основная часть инцидентов произошла во дворах жилых домов

За неделю с 5 по 11 декабря в Новосибирске 93 человек получили травмы различной степени тяжести из-за гололеда. Из них 65 человек травмировались во дворах многоквартирных домов. Еще 28 человек вынуждены были обратиться в лечебные учреждения после падения на тротуарах и около административных зданий.

Две трети опасных обледеневших дворов уже обработаны антигололедными материалами, сообщил начальник департамента энергетики и ЖХК города Дмитрий Перязев в ходе аппаратного совещания в мэрии Новосибирска 13 декабря.

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В свою очередь, мэр Анатолий Локоть заявил, что "задача номер один" сейчас – это максимального оперативная уборка выпавшего снега. Ближайшей ночью прогнозируют резкое похолодание до 30 градусов ниже нулевой отметки. И если не ликвидировать последствия обильного снегопада, то "горожане намучаются".

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