За неделю с 5 по 11 декабря в Новосибирске 93 человек получили травмы различной степени тяжести из-за гололеда. Из них 65 человек травмировались во дворах многоквартирных домов. Еще 28 человек вынуждены были обратиться в лечебные учреждения после падения на тротуарах и около административных зданий.
Две трети опасных обледеневших дворов уже обработаны антигололедными материалами, сообщил начальник департамента энергетики и ЖХК города Дмитрий Перязев в ходе аппаратного совещания в мэрии Новосибирска 13 декабря.
В свою очередь, мэр Анатолий Локоть заявил, что "задача номер один" сейчас – это максимального оперативная уборка выпавшего снега. Ближайшей ночью прогнозируют резкое похолодание до 30 градусов ниже нулевой отметки. И если не ликвидировать последствия обильного снегопада, то "горожане намучаются".