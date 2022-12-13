За неделю с 5 по 11 декабря в Новосибирске 93 человек получили травмы различной степени тяжести из-за гололеда. Из них 65 человек травмировались во дворах многоквартирных домов. Еще 28 человек вынуждены были обратиться в лечебные учреждения после падения на тротуарах и около административных зданий.