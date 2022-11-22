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Мэр Новосибирска поставил под особый контроль уборку городских дворов

Сегодня, 08:29
Фото: 1MI
Спецтехника
Во вторник, 22 ноября, градоначальник поручил держать на особом контроле уборку дворов Новосибирска.

Анатолий Локоть обратил внимание на то, что уборку придомовых территорий в столице Сибири в основном осуществляют коммерческие организации. Мэр поставил задачу - ужесточить ответственность управляющих компаний за вверенные им участки.

Уборку тротуаров Новосибирска будут проводить подрядчики. Скоро пройдет аукцион на выполнение работ по очищению городских тротуаров от снега и льда.

Дорожное покрытие столицы Сибири уже активно чистят. В сутки в среднем на улицы города выходят 305 единиц спецтехники. Еще 180 рабочих убирают дороги города в ручном режиме.

До 15 декабря планируется приобрести дополнительно 13 уборочных машин. Напомним, что в этом году в город уже поступили 17 единиц спецтехники.

Ранее начальник департамента энергетики и ЖХК Дмитрий Перязев сообщил о 27 гололедных травмах за два дня морозов в городе

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#Город#Происшествия#Новосибирск#Анатолий Локоть#Управляющие компании#Уборка города
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