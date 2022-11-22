Мэр Новосибирска поставил под особый контроль уборку городских дворов

Анатолий Локоть обратил внимание на то, что уборку придомовых территорий в столице Сибири в основном осуществляют коммерческие организации. Мэр поставил задачу - ужесточить ответственность управляющих компаний за вверенные им участки.
Уборку тротуаров Новосибирска будут проводить подрядчики. Скоро пройдет аукцион на выполнение работ по очищению городских тротуаров от снега и льда.
Дорожное покрытие столицы Сибири уже активно чистят. В сутки в среднем на улицы города выходят 305 единиц спецтехники. Еще 180 рабочих убирают дороги города в ручном режиме.
До 15 декабря планируется приобрести дополнительно 13 уборочных машин. Напомним, что в этом году в город уже поступили 17 единиц спецтехники.
Ранее начальник департамента энергетики и ЖХК Дмитрий Перязев сообщил о 27 гололедных травмах за два дня морозов в городе