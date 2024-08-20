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Уборка города

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2024
Гусеничные беспилотники для уборки улиц хотят запустить в Новосибирске
Технику покажут в ходе работы форума «Городские технологии», муниципалитет не исключает закупки подобной техники.
20 августа, 12:02
В Советском районе проводится комплексная уборка улиц — работает 51 единица техники
17 апреля, 10:51
Новосибирцев приглашают на общегородской субботник 27 апреля
27 апреля состоится общегородской санитарный день по уборке территории Новосибирска. Распоряжение об этом подписал исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов.
12 апреля, 08:12
«Буду делать выводы»: Олег Клемешов раскритиковал ненадлежащую уборку улиц
2 апреля прошло аппаратное совещание под председательством Олега Клемешова. Исполняющий обязанности мэра Новосибирска подверг критике уборку городских улиц.
2 апреля, 06:40
Новосибирские прокуроры внесли мэрии представление о сосульках
Прокуратурой города Новосибирска была проведена проверка в области соблюдения жилищного законодательства. В ходе инспекции обнаружились недочеты в сфере ЖКХ.
18 марта, 07:12
2023
Губернатор будит совесть сотрудников мэрии — райцентры лучше Новосибирска
22 ноября 2023, 05:17
В полтора раза меньше стало снегоуборочных машин в Новосибирске к зиме 2023
26 октября 2023, 03:30
Мэр Локоть назвал число новых уборочных машин закупленных для Новосибирска
Стали известны итоги конкурса на приобретение снегоуборочной техники для очистки улиц Новосибирска. Договор будет подписан с компанией «Сбербанк-Лизинг». Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на часе прессы 17 марта 2023.
17 марта 2023, 09:32
2022
Убрать весь выпавший снег с улиц за сутки потребовал мэр Новосибирска
13 декабря 2022, 06:21
В мэрии Новосибирска довольны использованием реагента "Бионорд" на дорогах
25 ноября 2022, 05:19
Мэр Новосибирска высказался о требовании прокуратуры закупить снегоуборочную технику
25 ноября 2022, 04:50
Мэр Новосибирска поставил под особый контроль уборку городских дворов
Во вторник, 22 ноября, градоначальник поручил держать на особом контроле уборку дворов Новосибирска.
22 ноября 2022, 08:29

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