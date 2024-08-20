Уборка города

Мэр Локоть назвал число новых уборочных машин закупленных для Новосибирска

Стали известны итоги конкурса на приобретение снегоуборочной техники для очистки улиц Новосибирска. Договор будет подписан с компанией «Сбербанк-Лизинг». Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на часе прессы 17 марта 2023.