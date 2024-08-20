Гусеничные беспилотники для уборки улиц хотят запустить в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Гусеничные площадки-дроны с различным навесным оборудованием, предназначенным для уборки улиц и тротуаров, будут представлены в экспозиции форума «Городская среда», который начнет работу в Новосибирске 27 августа.
Дрон работает в радиусе 1 километра от пульта управления, это расстояние может увеличено при помощи усилителей сигнала. По словам вице-мэра Новосибирска Максима Останина, власти изучат эффективность использования таких машин.
«Если это будет эффективно, муниципалитет будет рассматривать возможность закупки такой техники», — заявил Останин в пресс-центре агентства ТАСС.
Форум «Городские технологии» пройдет в рамках традиционного международного форума технологического развития «Технопром». Ожидается, что в его работе примут участие около 12 тысяч специалистов.
В этом году на покупку новой уборочной техники для городских ДЭУ уже потрачено около 2,2 млрд рублей. Более сто специально оборудованных машин город получит в ближайшее время. Дорожники, тем временем, внедряют новую технологию уборки с использованием имеющейся техники.