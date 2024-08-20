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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Гусеницы коммунального дрона значительно меньше танковых траков

Гусеничные беспилотники для уборки улиц хотят запустить в Новосибирске

20 августа 2024, 12:02
Фото: 1MI
Гусеницы коммунального дрона значительно меньше танковых траков
Технику покажут в ходе работы форума «Городские технологии», муниципалитет не исключает закупки подобной техники.

Гусеничные площадки-дроны с различным навесным оборудованием, предназначенным для уборки улиц и тротуаров, будут представлены в экспозиции форума «Городская среда», который начнет работу в Новосибирске 27 августа.

Дрон работает в радиусе 1 километра от пульта управления, это расстояние может увеличено при помощи усилителей сигнала. По словам вице-мэра Новосибирска Максима Останина, власти изучат эффективность использования таких машин.

«Если это будет эффективно, муниципалитет будет рассматривать возможность закупки такой техники», — заявил Останин в пресс-центре агентства ТАСС.

Форум «Городские технологии» пройдет в рамках традиционного международного форума технологического развития «Технопром». Ожидается, что в его работе примут участие около 12 тысяч специалистов.

В этом году на покупку новой уборочной техники для городских ДЭУ уже потрачено около 2,2 млрд рублей. Более сто специально оборудованных машин город получит в ближайшее время. Дорожники, тем временем, внедряют новую технологию уборки с использованием имеющейся техники.

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#Новосибирск#ЖКХ#Технопром#Дроны#Уборка города
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