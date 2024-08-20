Гусеничные беспилотники для уборки улиц хотят запустить в Новосибирске

В этом году на покупку новой уборочной техники для городских ДЭУ уже потрачено около 2,2 млрд рублей. Более сто специально оборудованных машин город получит в ближайшее время. Дорожники, тем временем, внедряют новую технологию уборки с использованием имеющейся техники.